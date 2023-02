Theo Variety, dự án của Paul Rudd và Evangeline Lilly đạt doanh thu 120 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ từ 4.345 rạp chiếu. Đây cũng là thành tích tốt nhất của loạt phim Người Kiến ở thị trường nội địa. Tác phẩm kiếm thêm 100 triệu USD tại các thị trường quốc tế, nâng tổng doanh lên 225 triệu USD trong tuần đầu ra rạp

Tuy nhiên, "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" hiện đang bị xếp hạng thấp nhất trên Rotten Tomatoes trong danh sách những bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Bộ phim thứ ba về Ant-Man hiện đã ra rạp và đang chịu trách nhiệm khởi động Giai đoạn 5 trong các dự án điện ảnh của Marvel. Bộ phim nhận được rất nhiều sự mong đợi, mặc dù thu về doanh thu đầy hứa hẹn, nhưng sự đón nhận từ khán giả lại không hoàn toàn tích cực. Các bài đánh giá trái chiều về "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" nhiều như "nấm mọc sau mưa", sau những phản ứng tích cực ban đầu.

"Ant-Man 3" thu về số tiền "khủng" nhưng vẫn gây thất vọng

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" nhận phản hồi tiêu cực từ giới phê bình. (Ảnh: IT).

Chính sự bất đồng quan điểm trong chính cộng đồng người hâm mộ các sản phẩm của Marvel khiến cho "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" lập kỷ lục về số điểm thấp nhất so với bất kỳ bộ phim MCU nào trên Rotten Tomatoes.

Với số điểm 47% từ các nhà phê bình, bộ phim hiện đã vượt qua "Eternals" để trở thành bộ phim MCU bị đánh giá thấp nhất trên Rotten Tomatoes.

Hai phần phim Ant-Man đầu tiên được các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt, đạt 87% người ủng hộ. Sự tiêu cực xung quanh việc phát hành "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" khiến bộ phim được coi là một trong những sản phẩm tệ nhất mà Marvel Studios đã thực hiện. Hệ thống của Rotten Tomatoes không hoàn hảo, nhưng ngay cả "Iron Man 2", "Thor: The Dark World" hay "The Incredible Hulk", những bộ phim được đánh giá thấp vẫn "khá khẩm" hơn phần ba Ant-Man.

Trang BBC gọi phim là "dự án tệ nhất của Marvel tính đến nay". Đa phần chê các khâu kịch bản, phát triển nhân vật trong phim. Số khác khen ngợi diễn xuất của phản diện chính - Jonathan Majors, hứa hẹn màn xuất hiện xứng đáng hơn của Kang trong các phim tiếp theo của MCU.

Chuyên gia theo dõi phòng vé David A. Gross của Franchise Entertainment Research cho biết: "Ant-Man không phải thương hiệu hàng đầu tính trong các nhân vật của Marvel. Điểm số đánh giá từ giới phê bình và khán giả cho bộ phim cũng kém một cách bất thường. Tuy nhiên, thành tích doanh thu này là một bước tiến lớn của thương hiệu".