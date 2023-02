Bộ phim mới nhất về siêu anh hùng Ant-Man hay còn có tên là Người kiến của Marvel mới đây đã ra mắt khán giả. Phần 3 có tên "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" đã thu về 17,5 triệu USD nhờ các suất xem trước tại phòng vé nội địa Mỹ.

Trên bình diện quốc tế, "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" đã khởi chiếu tại hơn 40 thị trường quốc tế, thu về ước tính 23,8 triệu USD trong hai ngày đầu công chiếu. Bộ phim hiện đang chiếu ở các thị trường ăn khách của Marvel như Mexico, Hàn Quốc, Đức, Brazil và Úc.

Bộ phim của nam diễn viên Paul Rudd dự kiến sẽ mang về từ 95 triệu đến 100 triệu USD ở Mỹ trong tuần đầu công chiếu. Con số đó có thể tăng lên 110 triệu USD nhờ những kỳ nghỉ sắp diễn ra. Tuy chưa thể sánh được với các bom tấn trước đó của Marvel, chẳng hạn như "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (185 triệu USD) và "Thor: Love and Thunder" (144 triệu USD), nhưng các bộ phim về Ant-Man, cũng được dự đoán là khó thu về con số doanh thu "khủng".

"Người kiến" của Marvel ra mắt ấn tượng

Ant-Man sẽ đối đầu phản diện Kang. (Ảnh: IT).

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" chắc chắn sẽ có doanh thu cao nhất trong loạt phim về siêu anh hùng này. Phần một Ant-Man năm 2015 ra mắt chỉ với 57 triệu USD trong nước sau khi kiếm được 6,4 triệu USD trong các bản xem trước. Phần tiếp theo ra mắt năm 2018 có tên "Ant-Man and the Wasp" đạt doanh thu mở màn 76 triệu USD sau khi ra mắt với 11,5 triệu USD doanh thu xem trước.

Ở một góc nhìn khác, những bộ phim bom tấn khác như "The Batman" đã thu về 22 triệu USD từ các bản xem trước đạt doanh thu mở màn là 134 triệu USD, "Black Panther: Wakanda Forever" đã thu về 28 triệu USD trước khi ghi nhận doanh thu ra mắt là 181 triệu USD và "Avatar: The Way of Water" đã thu về 17 triệu USD trong các bản xem trước, trước khi ra mắt với 134 triệu USD.

Vấn đề lớn nhất của bộ phim có lẽ là phần bình luận không mấy ưu ái từ giới phê bình. Các nhà phê bình chỉ cho "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" số điểm 49% trên Rotten Tomatoes, số điểm thấp đối với các tác phẩm Marvel.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" là nhân vật phản diện Kang the Conqueror do nam diễn viên Jonathan Majors thủ vai. Nhân vật này được hứa hẹn sẽ trở thành nhân vật phản diện cấp độ Thanos tiếp theo của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Kang từng xuất hiện trong tập cuối loạt phim "Loki" trên Disney+.

Kang là một nhân vật phản diện hùng mạnh, có khả năng du hành thời gian, hắn đã giết vô số Avengers trong suốt dòng thời gian vô tận của đa vũ trụ.

Trong khi Paul Rudd vào vai Ant-Man thì Evangeline Lilly trở lại với vai Wasp, Michael Douglas trở lại với vai Hank Pym, Michelle Pfeiffer trong vai Janet van Dyne và Kathryn Newton ra mắt với vai Cassie Lang khi đã lớn. Peyton Reed, đạo diễn hai phần phim Ant-Man trước đó, tiếp tục chỉ đạo bộ ba phim này.