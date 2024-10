Áp lực phải trở thành "bạn trai hoàn hảo" của Jung Hae In

Son Ye Jin và Jung Hae In trong "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Ảnh: Nhà sản xuất Khi tham gia chương trình "You Quiz On The Block", Jung Hae In chia sẻ về thời điểm bộ phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" lên sóng năm 2018.



Nam diễn viên cho biết, anh trốn tránh sự quan tâm của công chúng vì có cảm giác như "cả thế giới ngưỡng mộ tôi như một hình mẫu bạn trai hoàn hảo".

Khi đóng vai tình trẻ của Son Ye Jin, Jung Hae In được gắn với biệt danh "yeonhanam" (tạm dịch: bạn trai trẻ tuổi), "bạn trai quốc dân".

Tuy nhiên, sự yêu mến của khán giả như một cách nhận dạng đóng khung Jung Hae In với một hình tượng nhân vật, khiến nam diễn viên áp lực và căng thẳng.

"Tôi đã thúc ép bản thân mình rất nhiều. Sau đó, tôi không thể ngủ ngon, vật lộn với chứng mất ngủ khủng khiếp. Khi ấy, tôi thật sự không thấy vui lắm", Jung Hae In tâm sự.

Đến nay, các tác phẩm nổi tiếng nhất của Jung Hae In là "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" và "Hoa tuyết điểm" đều xây dựng hình tượng người bạn trai "quốc dân", không khuyết điểm, si tình và nam tính.

Thời đóng cặp với Son Ye Jin, Jung Hae In từng gây xôn xao khi trong 8 tập đầu đã có hàng chục cảnh ôm hôn, mặn nồng vụng trộm.

Những cảnh Jung Hae In bảo vệ "chị đẹp" hay ghen tuông với tình cũ của bạn gái vẫn được coi là kinh điển của dòng phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc.

Hình ảnh chàng trai trẻ si tình giúp Jung Hae In đến gần với khán giả đại chúng nhưng cũng khiến anh áp lực phải giữ vẻ ngoài ngọt ngào, ấm áp như Seo Joon Hee trên màn ảnh.

Jung Hae In có gương mặt thư sinh, hiền lành. Ảnh: Instagram

Sau khi tên tuổi nổi danh, Jung Hae In nỗ lực thay đổi hình tượng với những vai diễn hành động nặng ký trong "Truy bắt lính đào ngũ", "12.12: The Day" và "Veteran 2" (Đố anh còng được tôi).

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng dòng phim melodrama (tâm lý tình cảm) khai thác triệt để lợi thế ngoại hình và khả năng tương tác với bạn diễn của Jung Hae In.

Cảnh hôn của Jung Hae In và Jung So Min (Love Next Door) hút 24 triệu lượt xem, cảnh hôn đầu tiên của Jung Hae In và Jisoo (Hoa tuyết điểm) hút 3 triệu lượt xem sau vài ngày, nụ hôn đầu tiên của Jung Hae In và Son Ye Jin trên màn ảnh gây sốt trên Weibo, Twitter, Naver...

Tình thế tương tự diễn ra với nhiều nam thần màn ảnh Hàn như Ji Chang Wook, Song Kang, Park Seo Joon... khi vẻ ngoài điển trai và nụ cười ngọt ngào làm lu mờ thực lực diễn xuất.

Nhiều sao nam có vẻ ngoài đẹp rơi vào tình cảnh đóng phim tình cảm bị chê "một màu", nhưng khi chuyển sang đóng thể loại hành động, kinh dị, khán giả lại chỉ quan tâm những cảnh ôm hôn thân mật với bạn diễn nữ.

Jung Hae In sinh năm 1988. Anh liên tục góp mặt trong các phim "Khi nàng say giấc", "Ba chàng lính ngự lâm", "Cô dâu thế kỷ", "Yêu tinh", "Reply 1988"... và được đặt biệt danh "nam phụ quốc dân".