Phim Love Next Door tập 3: Hé lộ quá khứ của Jung Hae In, Jung So Min bị "hỏi khó" về ước mơ?

Phim Love Next Door tập 3 có cảnh Bae Seok Ryu (Jung So Min) nhắc lại chuyện quá khứ khi Choi Seung Hyo (Jung Hae In) từng rất giỏi bơi lội trước khi làm kiến trúc sư như hiện tại.