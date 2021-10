Tin nóng: Thêm một cơn bão có khả năng chuẩn bị vào biển Đông, áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 300km,

Áp thấp nhiệt đới di cách Khánh Hòa khoảng 300km

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vị trí tâm ATNĐ (lúc 06 giờ ngày 26/10) cách Khánh Hòa khoảng 305km, cách Ninh Thuận khoảng 282km. Sức gió mạnh nhất: cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8.

Vào hồi 04 giờ ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 300km, cách Ninh Thuận khoảng 280km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa đến phía Bắc Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 10,5 đến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Ngoài ra, ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo gió mạnh trên đất liền: Từ chiều nay (26/10), trên khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo mưa lớn:

Từ hôm nay (26/10) đến hết ngày 27/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa dự báo:

- Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ: 100-200mm, có nơi trên 200mm;

- Từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ ngày 27-30/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

Thêm một cơn bão có khả năng chuẩn bị vào biển Đông

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, một áp thấp nhiệt đới khác đang được theo dõi bên ngoài Khu vực trách nhiệm của Philippines có thể mạnh mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới bên ngoài Philippines có thể mạnh lên thành bão. Ảnh: Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines

Vào sáng 26.10, vị trí tâm bão nhiệt đới nằm cách Nam Luzon 1.675km về phía Đông, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 65km/h, gió giật lên đến 80km/h.

PAGASA trước đó cho biết cơn bão nhiệt đới này ít có khả năng đổ bộ Philippines. Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Cho đến nay, đã có 14 cơn bão đổ bộ Philippines trong năm 2021.

PASAGA cũng tuyên bố thời điểm bắt đầu hiện tượng La Nina vào giữa tháng 10, có nghĩa là sẽ có nhiều mưa hơn trong những tháng tới. La Nina được cho là sẽ kéo dài đến quý 1 năm 2022.

Bám sát những diễn biến tiếp theo của áp thấp nhiệt đới, dự báo cảnh báo rủi ro kịp thời

Tối ngày 25/10, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức cuộc họp thảo luận trực tuyến về áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trong những ngày tới. Thứ trưởng Lê Công Thành, Trưởng ban Chỉ huy PCTT Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái chủ trì cuộc họp.