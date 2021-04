Apple gặp hoạ vì ứng dụng cờ bạc Trung Quốc, moi tiền người dùng

Mặc dù công ty đã tiến hành một đợt truy quét hàng loạt trên kho App Store vào năm 2018, gỡ bỏ 25.000 ứng dụng cờ bạc của Trung Quốc, nhưng việc ngăn chặn nhiều ứng dụng độc hại này gần như không triệt để, rõ ràng.

Apple gặp rắc rối vì ứng dụng cờ bạc Trung Quốc

Theo ghi nhận của trang Apple Insider, một vụ kiện tập thể đã được khởi động chống lại gã khổng lồ công nghệ Apple, thông qua Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California. Các nguyên đơn có tên là Joshua McDonald và Michael Helsel, cả hai đều bị thua lỗ vì ứng dụng cờ bạc trên App Store. Họ đang cáo buộc Apple đã kích hoạt, quảng bá và tạo điều kiện cho nạn cờ bạc bất hợp pháp, đồng thời thu lợi từ các giao dịch mua được thực hiện trong các ứng dụng đó — về cơ bản nó hoạt động như một sòng bạc không được kiểm soát.

Ảnh: @Istock.

Theo đơn kiện được đệ trình, các trò chơi kiểu sòng bạc do DoubleU Games Co. Ltd. phát triển và được phân phối thông qua App Store của Apple, cấu thành hành vi đánh cờ bạc bất hợp pháp vi phạm luật của 25 tiểu bang.

Đơn khiếu nại của Quận phía Bắc California giải thích rằng, các trò chơi của DoubleU tạo ra tiền theo một số cách, bao gồm cả thông qua "Mô hình Freemium". Theo đó, người tiêu dùng có thể tải xuống ứng dụng miễn phí, nhưng sau đó sẽ được cung cấp các tính năng bổ sung tùy chọn trong ứng dụng yêu cầu thanh toán.

Đơn kiện giải thích thêm rằng, khi người tiêu dùng tải xuống và lần đầu tiên mở ứng dụng sòng bạc của DoubleU, họ sẽ được tặng "tiền xu" hoặc "chip thắng" miễn phí để bắt đầu chơi các trò chơi như blackjack, roulette, poker, keno và bingo.

Sau khi chơi thua lỗ dẫn đến mất xu hoặc chip thắng, những người khiếu nại cáo buộc rằng, cuối cùng người tiêu dùng hết tiền xu hoặc chip thắng sau đó được nhắc sử dụng tiền thật để mua thêm tiền ảo quy đổi để tiếp tục chơi.

Ảnh: @Istock.

Thực tế, chiến thắng trên ứng dụng cờ bạc này không bao giờ có thể được quy ra tiền thật; chiến thắng đơn giản cho những ai giành được nhiều thời gian chơi hơn kéo dài càng lâu càng tốt. Theo các nguyên đơn, kế hoạch này "vi phạm luật chống cờ bạc của 25 tiểu bang đang được ban hành trong trường hợp này".

Về cơ bản, "ứng dụng sòng bạc xã hội" này cho phép chủ sở hữu smartphone và tablet trải nghiệm cờ bạc kiểu sòng bạc, bằng cách sử dụng máy đánh bạc ảo. Tuy nhiên, người chơi phải sử dụng chip thắng từ game để tiếp tục đánh bạc ảo. Trong khi người chơi không thể kiếm tiền thật từ nó, Apple đã nhận được tiền khoan hồng % trích từ các giao dịch mua trong ứng dụng cờ bạc, bao gồm cả những giao dịch mua chip sòng bạc.

"Apple tích cực cho phép, cấp phép, khuyến mại và thu lợi nhuận từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp", đơn kiện nêu rõ.

Nguyên đơn Joshua McDonald trước đây được cho là đã chi 4,99 đô la cho tiền tệ trong trò chơi, trong khi Helsel được cho là đã thực hiện ít nhất 5 lần mua tiền xu riêng lẻ với giá trị ít nhất 107,99 đô la mỗi lần.

Vụ kiện này yêu cầu tổ chức một phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn, yêu cầu một lệnh cấm Apple tham gia vào hành động bất hợp pháp ở trên. Bên nguyên đơn hiện cũng đang tìm kiếm các thiệt hại theo luật định, và các chi phí khác để tiếp tục khởi kiện và yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, đây không phải là vụ kiện đầu tiên tuyên bố Apple lưu trữ hoặc thu lợi từ các ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp.

Cách đây 6 tháng trước, một người phụ nữ sống tại Mỹ vừa bất ngờ kiện Apple vì đã "chứa chấp" ứng dụng cờ bạc trên App Store, khiến cô ta mất hàng nghìn USD để nạp tiền vào trò chơi.

Ảnh: @Istock.

Theo báo cáo, đơn kiện đã được đệ trình lên Tòa án bang Connecticut của Mỹnói rằng Apple "quảng bá, chứa chấp và thu lợi nhuận" từ các ứng dụng cờ bạc được phát hành trên App Store. Mặc dù ứng dụng có liên quan là một ứng dụng miễn phí, tuy nhiên Karen Workman – nguyên đơn của vụ kiện vẫn cho đây là ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp.

Karen Workman cho biết cô đã tải ứng dụng có tên "Jackpot Mania" vào năm 2017. Kể từ đó, cô bắt đầu "nạp tiền để lấy xu trong trò chơi", đồng thời chi tới hơn 3312 USD (khoảng 77 triệu đồng) chỉ sau 6 tháng. Theo người này, tất cả các trò chơi sử dụng tiền ảo đều thuộc danh mục "cờ bạc", vốn phải bị cấm trên App Store.

Trong đơn khiếu nại, Karen Workman nói rằng "Apple không phải người đứng ra phát hành các trò chơi mang tính chất cờ bạc bất hợp pháp, tuy nhiên chính họ đã cổ xúy, chứa chấp và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, Apple cũng là người duy nhất có quyền kiểm soát xem ứng dụng nào có thể tải xuống từ App Store và phương thức thanh toán để mua các mặt hàng trong ứng dụng."

Karen Workman yêu cầu Apple hoàn trả "toàn bộ số tiền mà cô nạp vào ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp nói trên, thông qua App Store".

Suy cho cùng, vụ kiện cáo buộc rằng các ứng dụng sòng bạc xã hội và Apple đã tham gia vào "quan hệ đối tác kinh doanh cùng có lợi", bằng cách đồng ý sử dụng App Store để phân phối và xử lý thanh toán.

Các nguyên đơn gọi sự hợp tác này là "nguy hiểm", cho rằng nó dẫn đến việc người tiêu dùng trở nên nghiện các ứng dụng sòng bạc xã hội. Hơn nữa, mọi người tối đa hóa thẻ tín dụng của họ với các giao dịch mua hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm nghìn đô la khi chơi", đơn kiện chỉ rõ.