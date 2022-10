Australia hấp dẫn du khách với các tour trải nghiệm khu đèn đỏ khác lạ

Strip clubs được coi như một dạng khu đèn đỏ khác lạ ở Melbourne

Khách du lịch quốc tế tới Australia tiếp tục gia tăng kể từ ngày 6/7, khi nước này bỏ quy định cung cấp bằng chứng về tình trạng tiêm chủng và điền vào tờ khai kỹ thuật số (hoặc tờ khai du lịch đường biển) với khách nhập cảnh. Lượt khách đến đạt mức 1.081.610 người - tăng 351.210 người hàng tháng (theo abs.gov.au).

"Thành phố không ngủ" Melbourne hấp dẫn du khách với cuộc sống về đêm sôi động. (Ảnh: melbourne.vic.gov.au)

Nổi lên trong số các điểm du lịch đang rất hút khách là Melbourne - Thủ phủ bang Victoria và là thành phố lớn thứ nhì của Australia. Melbourne được mệnh danh là "Thành phố không ngủ", được ca ngợi là thủ đô phong cách, kết hợp một cách nghệ thuật giữa sự sang trọng và duyên dáng của quá khứ với hiện tại…

Không giống như các thành phố lớn khác ở Australia, "thành phố không ngủ" Melbourne không bị gò bó bởi quy định buộc các câu lạc bộ phải giảm giờ hoạt động, nên cuộc sống về đêm Melbourne đặc biệt sôi động, hấp dẫn nhiều khách du lịch tới trải nghiệm.

Strip clubs (câu lạc bộ thoát y) Showgirls Bar 20 "khét tiếng ở King Street, Melbourne, Australia. (Ảnh: AAP)

Các vũ công sexy của strip clubs (câu lạc bộ thoát y) Showgirls Bar 20 "khét tiếng". (Ảnh: Instagrram)

Trong số những tour đang được tìm kiếm khá nhiều có cả tour khám phá các strip clubs (câu lạc bộ thoát y), được coi như một dạng red light district (khu đèn đỏ) ở Melbourne.

Nổi tiếng nhất trong những strip clubs (câu lạc bộ thoát y) là Showgirls Bar 20 ở King Street, nơi quy tụ các vũ công xinh đẹp, sexy và được cho là giỏi nhất. Họ không tự quảng cáo mình trong những khung cửa nhỏ như tại khu đèn đỏ De Wallen ở Amsterdam, Hà Lan.

Nhưng nếu ai muốn tìm kiếm một địa điểm trải nghiệm cuộc sống về đêm ấn tượng ở Melbourne, thì Showgirls Bar 20 có các gói cung cấp những dịch vụ tạo trải nghiệm "đáng nhớ" cho khách.

Vụ án "nhà chứa Á châu Hot nhất Melbourne" gây xôn xao dư luận

Bộ Ba liên quan tới vụ án đưa trẻ vị thành niên vào hoạt động mại dâm tại Melbourne, Australia rời tòa án ngày 10/10/2022. (Video: Daily Mail)

Trái ngược với vẻ lộng lẫy của các strip clubs (câu lạc bộ thoát y) vốn được đánh giá là khá an toàn tại Melbourne, Little Lon cũng là một cái tên được nhiều người biết đến. Nhưng Little Lon là khu đèn đỏ nghèo nàn tại khu "ổ chuột" vốn mờ ám và đầy tai tiếng của Melbourne.

Vẻ lộng lẫy của các strip clubs (câu lạc bộ thoát y) vốn được đánh giá là khá an toàn tại Melbourne, Australia. (Ảnh: Timeout)

Khách du lịch tham gia tour trải nghiệm nơi từng là khu đèn đỏ Little Lon ở khu "ổ chuột" của Melbourne, nay là một quán bar. (Ảnh: Timeout)

Liên quan tới tình trạng mại dâm và khu đèn đỏ, báo chí Australia ngày 10/10 đưa tin về một vụ án đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, Cheng Li 35 tuổi, ở khu ngoại ô Mitcham, vốn là quản lý brothel (nhà chứa) Heidelberg Angel ở phía đông bắc Melbourne.

Hôm 10/10 anh ta lại một lần nữa được tự do rời tòa án mà không phải ngồi tù, do thẩm phẩn xét tới điều kiện trong trại giam khắc nghiệt hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Vụ án nổi lên từ tháng 9/2019, khi cảnh sát ập vào nhà chứa Heidelberg Angel (nơi được quảng cáo là "nhà chứa Á châu Hot nhất Melbourne") giải cứu một cô gái (giấu tên) 16 tuổi, được thuê làm "trợ lý" nhưng đã nhiều lần bán dâm cho khách làng chơi với giá 100 USD.

Nhà chứa Heidelberg Angel nơi được quảng cáo là "nhà chứa Á châu Hot nhất Melbourne". (Ảnh: DM)

Cheng Li và bà Ying Yang (thứ 2 và 3 từ trên xuống) rời tòa án ngày 20/10/2022. (Ảnh: DM)



Cheng Li cùng 2 người khác là ông Xiang Zhang 60 tuổi và bà Ying Yang 51 tuổi, bị cảnh sát triệu tập do bị cáo buộc một số tội danh, bao gồm cả tội môi giới trẻ vị thành niên bán dâm. Nhưng cả 3 đã thoát án tù sau khi khai và được tòa xác nhận rằng cô gái đưa ra giấy tờ giả mạo là 27 tuổi (nhiều hơn 11 năm so với tuổi thật).

Cheng Li khai đưa cô gái vào nhà chứa làm việc sau khi bị khách hàng chê phụ nữ tại nhà chứa Heidelberg Angel "quá già". Năm 2020 Cheng Li đã bị tòa án tuyên 3 năm cải tạo trong cộng đồng, với điều kiện phải làm việc 400 giờ không công và nộp phạt 1.000 USD.