Australia: Nguy cơ "đóng cửa” một số bãi biển vì những điều này

Eliza McPhee (bên trái) vừa chụp hình trên bãi biển Little Bay chiều 16/2, rất bàng hoàng khi biết có vụ cá mập tấn công người tử vong, sau khi thấy lực lượng cứu hộ đổ tới hiện trường. (Ảnh: DM)

Vụ cá mập trắng tấn công gây chết người khiến nhiều bãi biển ở Sydney phải "đóng cửa"

Thảm kịch bất ngờ xảy ra chiều 16/2, khi vận động viên bơi lội người Anh Simon Nellist, 35 tuổi đang tập luyện chuẩn bị cho hoạt động cuộc bơi từ thiện dự kiến diễn ra cuối tuần này.

(7: Vận động viên người Anh Simon Nellist. (Ảnh: FB)

Khi đó có nhiều người bơi lội, câu cá, tận hưởng thời tiết dễ chịu tại khu vực giữa 2 bãi biển Little Bay và Malabar. Theo lời kể của các nhân chứng, vận động viên Simon Nellist đang bơi tại khu vực Buchan Point gần Little Bay, ở phía đông Thủ phủ Sydney của bang New South Wales, thì bất ngờ bị một con cá mập trắng lớn dài khoảng 4,5m tấn công. Vụ việc xảy ra chỉ trong vài giây, cá mập tung người lên cuốn nạn nhân xuống nước rồi lôi ra biển.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp triển khai tìm kiếm nạn nhân vụ cá mập tấn công tại bãi biển Little Bay. (Ảnh: OnSceneBondi)

Vài phút sau đó các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt. Họ triển khai cả trực thăng, ca nô và môtô nước quần thảo khắp khu vực vừa xảy ra thảm kịch. 1 giờ sau thi thể nạn nhân Simon Nellist được tìm thấy, trong khi cá mập "sát thủ" vẫn biệt tăm.

Cảnh sát New South Wales lập tức thông báo tạm đóng cửa ít nhất 11 trên 14 bãi biển của Sydney trong 24 giờ.

Trực thăng của lực lượng chức năng tiếp tục rà soát bãi biển Little Bay hôm 17/2, tìm tung tích cá mập "sát thủ". (Ảnh: OnSceneBondi)

Thảm kịch trên bãi biển Little Bay gây chấn động dư luận, nhất là trong đồng cư dân Sydney, bởi Little Bay được ví như "viên ngọc ẩn" và là bãi biển "bí mật" nổi tiếng thu hút nhiều người dân địa phương tới bơi lội, câu cá...

Bang New South Wales đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn ngừa các vụ cá mập tấn công người, bao gồm cả sử dụng lưới ngăn cá mập tại 51 bãi biển. Đây là vụ cá mập tấn công người trên bãi biển ở Sydney gây tử vong đầu tiên kể từ năm 1963.

"Cuộc đấu" liên quan tới số phận bãi biển khỏa thân Sunnyside North sau khi có nhiều lời phàn nàn

Trong khi đó nguy cơ "đóng cửa" đã suýt xảy ra với bãi biển Sunnyside North khá có tiếng ở Mount Eliza trên bán đảo Mornington, cách Thủ phủ Melbourne của bang Victoria khoảng 1 giờ lái xe về phía nam.

Bãi biển Sunnyside North là 1 trong 3 bãi biển "tùy chọn trang phục" (bãi biển khỏa thân) hợp pháp ở bang Victoria. (Ảnh: ABC News)

Theo Abc.net.au, hồi đầu tháng 2 có một báo cáo được trình bày trước Hội đồng Shire của bán đảo Mornington, cảnh báo tình trạng bãi biển Sunnyside North gần đây trở thành "khu vực thu hút những người tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, không phù hợp".

Cụ thể là có nhiều lời phàn nàn về trình trạng sử dụng ma túy và hoạt động tình dục diễn ra tại bãi đậu xe và trên bãi biển Sunnyside North cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh đó còn có những lời phàn nàn về việc phụ nữ bị "sàm sỡ"...

Những người theo "chủ nghĩa tự nhiên" đang chuẩn bị cho một "cuộc đấu" nhằm duy trì bãi biển khỏa thân Sunnyside North, để không "đóng cửa" mô hình cũ. (Ảnh: ABC News)

Hội đồng Shire của bán đảo Mornington hiện đang xem xét yêu cầu chính quyền bang Victoria dỡ bỏ chế độ bảo vệ hợp pháp đối với hàng nghìn người theo "chủ nghĩa tự nhiên" thường sử dụng bãi biển Sunnyside North vào mùa Hè hàng năm. Mặt khác Hội đồng Shire dự kiến sẽ tham khảo ý kiến của người dân vào tháng 3, xem họ có muốn bãi biển Sunnyside North vẫn duy trì tình trạng "trang phục tùy chọn" (bãi biển khỏa thân) nữa, hay lựa chọn cách "đóng cửa" mô hình cũ.

Bãi biển khỏa thân gần Byron Bay từng là mục tiêu của một "cuộc đấu" nhằm duy trì mô hình "trang phục tùy chọn". (Ảnh: David Nielsen)

Từ phía ngược lại, những người theo "chủ nghĩa tự nhiên" cũng đang chuẩn bị cho một "cuộc đấu" nhằm duy trì hoạt động của bãi biển Sunnyside North vẫn theo kiểu "trang phục tùy chọn" (bãi biển khỏa thân) hợp pháp, để mô hình cũ không bị "đóng cửa".

Hàng chục khách du lịch mạo hiểm tham gia hoạt động mang tính biểu tượng nhất của bãi biển khỏa thân Broome - cưỡi lạc đà dưới bóng hoàng hôn. (Ảnh: thekimberleyaustralia)

Đã có những "cuộc đấu" tương tự xảy ra tại Australia trong 5 năm qua. Gây xôn xao nhất là "cuộc đấu" liên quan tới bãi biển khỏa thân gần Byron Bay ở phía bắc bang New South Wales, cùng "cuộc đấu" liên quan tới bãi biển khỏa thân Broome ở bang Western Australia.