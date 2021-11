Australia với những màn ăn mừng "bung lụa" đếm ngược thời gian tới “Ngày Tự do”

Nếu các quy định hạn chế được nới lỏng từ ngày 8/11, các sự kiện tổ chức trong nhà và ngoài trời sẽ không còn bị giới hạn về số lượng người như trước. (Ảnh: Reuters)

"Ngày Tự do" đến sớm theo lộ trình tăng tốc

Báo Lonely Planet ngày 1/11 đưa tin: Các chuyến bay từ Los Angeles, Singapore, Tokyo và San Francisco đã hạ cánh xuống Thủ phủ Sydney của bang New South Wales và Thủ phủ Melbourne của bang Victoria, đưa những người Australia sống ở nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ lần đầu tiên được về nước sau 18 tháng gián đoạn vì Covid-19.

Sự kiện này được cho là đánh dấu việc khởi đầu cho lộ trình tăng tốc nới lỏng hầu hết các hạn chế đi lại do Covid-19, tiến tới thời điểm được người dân chờ đợi từ lâu và gọi là "Ngày Tự do".

Cùng ngày 1/11 trên mạng tràn ngập những hình ảnh xúc động tại sân bay Sydney khi nhiều gia đình, bạn bè đoàn tụ sau 18 tháng Australia "đóng cửa" biên giới quốc tế. (Ảnh: Reuters)

Cũng từ ngày 1/11 du lịch trong khu vực đã được cho phép, nên người dân có thể rời khỏi thành phố Sydney sau 4 tháng "chôn chân" trong nhà. Đồng thời bang New South Wales đã chào đón miễn kiểm dịch với khách du lịch quốc tế tiêm chủng đầy đủ hôm 1/11.

Hiện tại theo báo Lonely Planet, Australia mới đón khách du lịch quốc tế đến từ New Zealand. Tiếp đó sẽ đón khách du lịch Singapore từ ngày 21/11 theo thỏa thuận "bong bóng" du lịch. Vẫn chưa có mốc thời gian chính xác về thời điểm những khách du lịch quốc tế khác có thể đến Australia, nhưng theo những dấu hiệu trước đây thì có thể là vào cuối năm nay.

Chuyến bay SQ237 từ Singapore được chào đón bằng màn Cầu vồng nước tại sân bay Tullamarine ở Melbourne hôm 1/11. (Ảnh: 9news.com.au)

Tại bang New South Wales, ngày 2/11 Thủ hiến mới của bang là ông Dominic Perrottet được cho là thông báo về những thay đổi căn bản trong kế hoạch "mở cửa" trở lại theo quy định mới. Theo đó toàn bang sẽ được nới lỏng hạn chế đi lại kể từ ngày 8/11 theo lộ trình tăng tốc. Nghĩa là "Ngày Tự do" sẽ đến sớm hơn 3 tuần so với dự định trước đây là từ ngày 1/12, nhờ tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ với người trưởng thành trên toàn bang New South Wales đã đạt gần 90%.

Quy định mới cho phép những người dân đã tiêm chủng đầy đủ được tiếp khách trong nhà và tập trung ngoài trời tùy thích; cảnh tượng các sàn nhảy náo nhiệt, sân vận động chật kín người cũng được "bật đèn xanh" để quay trở lại…

Theo lộ trình tăng tốc, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ với người trưởng thành trên toàn bang New South Wales dự kiến đạt 95% vào ngày 15/12. (Ảnh: EPA)

Tuy nhiên những người chưa tiêm phòng sẽ phải chờ đến ngày 15/12 (theo dự kiến là khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của bang đạt 95%), mới được hưởng quyền tự do tương tự. Mặt khác quy định đeo khẩu trang tại các hoạt động trong nhà vẫn được áp dụng với toàn bộ cư dân của bang cho tới thời hạn trên - muộn hơn 2 tuần so với kế hoạch ban đầu.



Ngày tự do cùng những màn ăn mừng sớm độc đáo

Rượu Champagne tuôn trào như suối hôm 2/11 khi trường đua ngựa Royal Randwick tại Sydney đón 17.000 người tới xem Melbourne Cup 2021. (Ảnh: Getty)

Cũng hôm 2/11 hàng chục nghìn người dân náo nức đổ về Sydney và Melbourne xem giải đua ngựa vô địch quốc gia Melbourne Cup 2021 trị giá 8 triệu USD, cũng là để chào đón thông tin tốt lành về "Ngày Tự do" đã đến rất gần.

Nhiều "chân dài sexy" tạo dáng khoe sắc bên lề Melbourne Cup 2021. (Ảnh: Daily Mail)

Trường đua ngựa Flemington tại Melbourne đón 10.000 người, trường đua ngựa Royal Randwick tại Sydney đón 17.000 người. Ngoài ra còn có những đám đông tương tự tại trường đua Eagle Farm tại Thủ phủ Brisbane của bang Queensland.



Pub baron" (Nam tước quán rượu) Justin Hemmes - người đứng đầu tập đoàn Merivale sở hữu khoảng 70 quán rượu, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm khác ở khu vực Sydney- đứng bên phải, cạnh bạn gái người mẫu Madeline Holtznagel. (Ảnh: Media-Mode)

Nhiều trai thanh, gái lịch bùng nổ trong bầu không khí hội hè, tiệc tùng sôi động sau thời gian dài "đóng cửa" vì Covid-19. Rượu Champagne tuôn trào như suối cùng những màn "bung xõa" hết mình từ khán đài trường đua ngựa tới đường phố, công viên…



Một "chân dài bikini sexy" - nữ trợ lý Yvette Laferla của doanh nhân tỷ phú Justin Hemmes cũng dự tiệc. (Ảnh: Instagram)

Trước đó hôm 31/10 báo Daily Mail đưa tin về màn ăn mừng tiệc tùng xa hoa của nhiều "chân dài sexy" nổi tiếng gồm những người mẫu, diễn viên, người có tầm ảnh hưởng… "trong vòng ăn chơi" thân cận với "Pub baron" (Nam tước quán rượu) Justin Hemmes nức tiếng về lối sống xa hoa.



Một nhóm khách mời dự tiệc của "Pub baron" (Nam tước quán rượu) Justin Hemmes.