Avatar phần 2 thăng hạng kỷ lục về doanh thu

Ngày 30/1, Variety đưa tin, bom tấn của đạo diễn James Cameron "Avatar: The Way of Water" đã vượt qua bộ phim "Star Wars: The Force Awakens" để trở thành phim có doanh thu cao thứ tư mọi thời đại. Tác phẩm điện ảnh khoa học viễn tưởng của đạo diễn 65 tuổi hiện đã thu về được 2,075 tỷ USD tại phòng vé toàn thế giới.

"Star Wars: The Force Awakens" là một phần tiếp theo khoa học giả tưởng được phát hành rất lâu so với các phần trước của loạt phim Star Wars. Bộ phim đã mang lại con số "khủng" 2,064 tỷ USD sau khi ra rạp vào tháng 12/2015.

Với cột mốc phòng vé mới nhất này, đạo diễn James Cameron hiện có ba trong số bốn phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử, "Avatar" phần một vẫn nằm ở vị trí quán quân, trong khi bộ phim thảm kịch - lãng mạn "Titanic" ở vị trí thứ ba.

Avatar phần 2 thăng hạng kỷ lục

"Avatar: The Way of Water" đã thu về 2,075 tỷ USD tại phòng vé toàn thế giới. (Ảnh: IT).

Xếp trên "Avatar: The Way of Water" trong danh sách những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại là "Avatar" (2,92 tỷ USD), "Avengers: Endgame" (2,79 tỷ USD) và "Titanic" (2,2 tỷ USD). "Avatar: The Way of Water" đã nhanh chóng thăng hạng trong sách kỷ lục, vượt qua "Spider-Man: No Way Home" (1,92 tỷ USD) vào ngày 18/1 và "Avengers: Infinity War" (2,05 tỷ USD) ngay sau đó vào ngày 18/1.

Trên bình diện quốc tế, "Avatar: The Way of Water" hiện là bộ phim có doanh thu cao thứ tư trong lịch sử với 1,46 tỷ USD. Ở trong nước Mỹ, nó được xếp hạng là phim có doanh thu cao thứ 12, có khả năng vượt qua "Incredibles 2" (608 triệu USD) và "Star Wars: The Last Jedi" (620 triệu USD).

Các nguồn tin trong ngành chỉ ra rằng "Avatar: The Way of Water" cần kiếm được 1,5 tỷ USD để hòa vốn, trong khi Cameron đã có lúc tuyên bố rằng nó cần phải "là bộ phim có doanh thu cao thứ ba hoặc thứ tư trong lịch sử" để bắt đầu có lãi. Như vậy, có thể thấy rằng, bộ phim vẫn đủ khả năng kiếm được lợi nhuận cho nhà sản xuất.

Phần thứ ba của loạt phim Avatar đã được ấn định phát hành vào tháng 12/2023 và có kế hoạch cho phần thứ tư và thứ năm để tiếp tục câu chuyện liên thế hệ của gia đình Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) tại hành tinh Pandora.

Đối với Giải thưởng Oscar năm 2023, "Avatar: The Way of Water" đã nhận được đề cử cho hình ảnh đẹp nhất, thiết kế sản xuất, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh.