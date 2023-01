"Avatar: The Way of Water" lập kỷ lục mới "Avatar: The Way of Water" lập kỷ lục mới

Bộ phim "Avatar: The Way of Water" vẫn duy trì vị trí số 1 trong tuần thứ năm liên tiếp.

"Avatar: The Way of Water" vẫn đang thu hút khán giả đên phòng vé. "Bom tấn" của đạo diễn James Cameron vẫn duy trì vị trí dẫn đầu, cách biệt khá xa so với các đối thủ cạnh tranh. Bộ phim vẫn duy trì vị trí số 1 trong tuần thứ năm liên tiếp. Tác phẩm điện ảnh khoa học viễn tưởng của Disney và 20th Century Studios đã thu về thêm 7 triệu USD từ 4.035 địa điểm chỉ riêng ngày thứ 6 vừa qua, nâng tổng doanh thu nội địa lên con số ấn tượng 538,8 triệu USD. Bộ phim dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 36 triệu USD doanh thu trong cuối tuần này. Tuy vẫn tăng trưởng trên tổng số, nhưng số tiền mà "Avatar 2" mang về dự kiến sẽ giảm khoảng 36% so với cuối tuần trước. "Avatar: The Way of Water" lập kỷ lục mới "Avatar: The Way of Water" hiện đứng thứ 7 top phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. (Ảnh: IT). Theo Variety, chắc chắn "Avatar: The Way of Water" không có khả năng kiếm tiền bền bỉ như bộ phim tiền nhiệm của nó. Phần một "Avatar" phát hành vào dịp lễ năm 2009 của đạo diễn James Cameron đã tạo nên một kỷ lục, khi mà doanh thu không bao giờ giảm quá 27% giữa hai tuần kế tiếp. Tuy nhiên, nếu tính về tổng doanh thu mang lại, "Avatar: The Way of Water" hiện đang vượt xa phần 1, với tổng doanh thu 538 triệu USD, trong khi phần 1 chỉ kiếm về khoảng 500 triệu USD ở tuần lễ thứ năm. "Avatar: The Way of Water" hiện là bộ phim có doanh thu cao thứ 14 mọi thời đại tại phòng vé Mỹ. Hai bộ phim "The Lion King" năm 2019 (543 triệu USD) và "Incredibles 2" năm 2018 (608 triệu USD) sẽ sớm bị "bom tấn" của James Cameron vượt qua. Bộ phim cũng là tác phẩm doanh thu cao thứ 7 từ trước đến nay trên toàn thế giới, với tổng doanh thu toàn cầu là 1,7 tỷ USD và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Với việc tiếp tục thống trị phòng vé và không có đối thủ cạnh tranh cao cấp nào trước mắt, "Avatar: The Way of Water" có cơ hội trở thành bộ phim đầu tiên cán mốc 2 tỷ USD trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch Covid-19 hoành hành. "Avatar 2" vượt mặt "Jurassic World", thu về 1,7 tỷ USD 09/01/2023 16:35

