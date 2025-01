Bà Chu Thị Thành và những doanh nghiệp ngành "hái ra tiền" xăng dầu, bất động sản, thuỷ điện

Hệ sinh thái Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành có gì?

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Thiên Minh Đức) thành lập tháng 9/2001 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty có người đại diện là bà Chu Thị Thành, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Thiên Minh Đức tăng vốn điều lệ từ 260 tỷ đồng lên thành 555 tỷ đồng vào tháng 4/2018. Thời điểm này, Công ty có 3 cổ đông, trong đó bà Chu Thị Thành giữ 65% tỷ lệ sở hữu, cổ đông Chu Đăng Khoa giữ 34,7%, 3% còn lại thuộc về cổ đông Vương Đình Quán.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 10/2022, Thiên Minh Đức liên tục tăng vốn điều lệ, lần lượt thành 855 tỷ đồng lên 1.155 tỷ đồng trong tháng 12/2019, 1.455 tỷ đồng tháng 11/2021 và 2.022 tỷ đồng trong tháng 10/2022. Có thể nói, Thiên Minh Đức là một trong số những cái tên hàng đầu trong ngành xăng dầu.

Trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Nguyễn Tình

Xoay quanh Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Đức Chu Thị Thành xuất hiện hàng loạt công ty với đa ngành nghề như du lịch, kho bãi, điện mặt trời, hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản, viễn thông.... trong đó nhiều công ty có quy mô lớn.

Về ngành phát triển hạ tầng khu công nghiệp có Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hà Nam, doanh nghiệp thành lập tháng 6/2020, trụ sở tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tại đăng ký thành lập, Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng với 5 cổ đông. Trong đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức giữ 45% tỷ lệ sở hữu, tương đương 225 tỷ đồng; Công ty CP Hóa chất nhựa (Long biên, Hà Nội) giữ mức tương đương. 3 cổ đông cá nhân gồm bà Bùi Thị Lan Anh (giữ 2%); ông Tạ Đàm Hưng (giữ 3%) và ông Chu Đăng Khoa (giữ 5%). Tại doanh nghiệp, bà Chu Thị Thành giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Trong ngành năng lượng, hệ sinh thái của Thiên Minh Đức có Công ty CP Điện mặt trời Miền trung MK (Điện mặt trời MK). Doanh nghiệp thành lập tháng 9/2019 tại địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày đầu thành lập, vốn điều lệ của Công ty là 450 tỷ đồng, trong đó Thiên Minh Đức góp 202 tỷ đồng, tương ứng 45% tỷ lệ sở hữu. Đến tháng 1/2024, Công ty tăng vốn điều lệ lên thành 1.470 tỷ đồng.

Sau 2 năm hoạt động, Điện mặt trời MK tham gia góp vốn thành lập một công ty con trong ngành. Cụ thể, tháng 12/2020, Công ty CP Điện mặt trời Hồ Vực Mấu MK được thành lập với vốn điều lệ 760 tỷ đồng. Trong đó Công ty CP điện Mặt trời miền trung MK giữ 80% tỷ lệ sở hữu, tại đây bà Chu Thị Thành giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Hệ sinh thái Thiên Minh Đức trong ngành năng lượng tiếp tục được mở rộng với việc Công ty CP Điện mặt trời Hồ Khe Gỗ MK thành lập vào tháng 3/2021, vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Bà Chu Thị Thành giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Đến tháng 3/2022, Công ty tăng vốn lên thành 860 tỷ đồng, Công ty CP điện Mặt trời miền trung MK giữ 85% tỷ lệ sở hữu.

Không chỉ xây dựng nhóm doanh nghiệp ngành năng lượng, Thiên Minh Đức cũng tham gia vào ngành bất động sản.

Có thể kể tới như Công ty CP Đầu tư Bất động sản MK, doanh nghiệp thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 650 tỷ đồng. Tại đây Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành là cổ đông nắm 40% tỷ lệ sở hữu, đồng thời bà Chu Thị Thành giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản MK Quảng Ninh, thành lập tháng 5/2021 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Trong cơ cấu 500 tỷ vốn điều lệ, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức giữ 45% tỷ lệ sở hữu, bà Chu Thị Thành giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh những ngành "hái ra tiền", hệ sinh thái đa ngành nghề của bà Chu Thị Thành còn bao gồm một số doanh nghiệp như Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp MK Quảng Ninh, Công ty CP Tasfood, Công ty CP Du lịch Hà Nội..

Trụ sở công ty và nhà riêng bà Chu Thị Thành bị khám xét

Cần nhắc lại rằng, dù tham gia đa dạng ngành nghề nhưng Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành nhiều lần bị nhắc đến bởi các cơ quan thanh tra, quản lý thị trường, thuế do liên quan đến vi phạm.

Mới nhất, như Dân Việt đã thông tin, ngày 3/1, công an đã tiến hành khám xét trụ sở tập đoàn Thiên Minh Đức ở số 2 đường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An. Đồng thời, tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành ở số 289 đường Ngô Đức Kế, thành phố Vinh, lực lượng công an cũng tiến hành khám xét.

Người dân địa phương cho biết, lực lượng công an có mặt tại từ khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày để tổ chức khám xét. Nhiều phương tiện của lực lượng công an đang đỗ trước ngôi nhà riêng của Chủ tịch Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức. Lực lượng công an địa phương cũng có mặt tại đây để đảm bảo an ninh trật tự.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.