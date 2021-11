Bà chủ Vimedimex Nguyễn Thị Loan đã bị giữ khẩn cấp từ khi nào?

Bắt khẩn cấp bà chủ Vimedimex Nguyễn Thị Loan

Ngày 10/11, Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn", xảy ra tại Đông Anh.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội: "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", "lợi dụng chức vụ quyền hạn".

Những người này gồm Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex (bà Loan đang nắm giữ vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp có vốn hàng nghìn tỷ đồng, trải dài từ các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, y dược đến bất động sản); 3 bị can thuộc công ty tham gia đấu giá; 3 bị can thuộc công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và 1 bị can thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh.

Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT đã bị bắt khẩn cấp trước khi bị khởi tố vì những vi phạm trong đấu giá đất ở Đông Anh. Ảnh: CACC

Ở diễn biến trước đó, trong các ngày 29/10, 30/10 và 1/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Lệnh giữ người khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với 11 đối tượng, trong đó có 8 đối tượng bị khởi tố.

Gồm 3 đối tượng là nhân viên Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội: Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Ngọc Thắng, có dấu hiệu phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự, đồng phạm với cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Ban Quản lý dự án.

1 đối tượng là cán bộ thuộc Ban Quản lý dụ án huyện Đông Anh: Vương Thị Thu Thủy, có dấu hiệu phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự.

4 đối tượng thuộc Công ty tham gia đấu giá: Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Xuân Đức và Tạ Thị Vân, có dấu hiệu phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch Nguyễn Thị Loan chỉ đạo thông đồng, dìm giá

Công an TP.Hà Nội cho biết, khu đất gần 5 héc ta ở Cổ Dương (Đông Anh) ban đầu được Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng.

Trước yêu cầu của một cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá đã hạ giá xuống chỉ còn khoảng 300 tỷ đồng. Để hoàn thiện chứng từ thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ.

Nguyễn Thị Loan được xác định đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng, dìm giá khi đấu giá đất khiến Nhà nước thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng. Ảnh: Trần Kháng

Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 - 70 triệu đồng/m2.

Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, Nguyễn Thị Loan, đã đưa 3 công ty vào tham gia đấu giá là Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình và Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm.

Với hành vi chỉ đạo các đối tượng cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, công ty mà Loan nắm quyền chi phối, là Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, đã trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Chỉ sau đúng 1 tháng được bàn giao đất, Loan đã bán, với thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2, thu lợi nhuận khoảng 200 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã chứng minh Nguyễn Thị Loan và các thuộc cấp là Nguyễn Hưng, Nguyễn Xuân Đức, Tạ Thị Vân phạm tội "Vi phạm các quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Các cá nhân còn lại bị cáo buộc có hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", họ đã có hành vi thông đồng hạ giá khởi điểm để đấu giá đất tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương (Đông Anh).

Trước đó, ngày 29/10/2021, ông Nguyễn Trọng Đông - Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ký quyết định, hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở phía Đông Nam thôn Cổ Dương (Dự án Helianthus Center Red River).