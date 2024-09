Bà con vùng lũ Sơn La đón nhận quà cứu trợ từ Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt

Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt gửi những suất qùa đến vùng lũ Sơn La

Chia sẻ những khó khăn với bà con vùng lũ

Sau hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển qua những con dốc quanh co, chúng tôi cũng đến được xã Ngọc Chiến. Đây là một trong những địa phương của tỉnh Sơn La bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3.

Theo báo cáo của UBND xã Ngọc Chiến, mưa lũ đã khiến 1 người bị mất tích, 40 nhà bị ảnh hưởng; 150 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, đất đá vùi lấp... Mưa lũ cũng làm hư hỏng, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, cầu dân sinh trên địa bàn.

Để chia sẻ những khó khăn, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đã gửi đến những người dân, các em học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Ngọc Chiến những nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, sữa, nước, thuốc y tế, xi măng....

Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt đã mang những món quà cứu trợ đến với đồng bào các dân tộc bị ảnh hưởng do mưa lũ xã Ngọc Chiến. Ảnh: Văn Ngọc

Cầm gói quà trong tay, ông Lường Văn Thương, bản Phày, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) không khỏi xúc động, khi những ngày tới đây, gia đình bà có gạo để lo cho bữa cơm hàng ngày. Ông Thương chia sẻ: "Gia đình bà có 4 nhân khẩu, trong đợt mưa lũ vừa qua đã diện tích lúa mùa của gia đình ông bị lũ cuốn trôi. Cuộc sống của gia đình bà gặp nhiều khó khăn". Hôm nay, bà được nhận suất quà thật ý nghĩa từ Báo Nông thôn Ngày nay/ điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm gửi tặng. Những món quà tuy không lớn, nhưng một phần nào đó sẽ giúp gia đình bà ổn định hơn trong thời gian tới".

Tương tự gia đình ông Thường, gia đình ông Lò Văn Cởi, bản Phày, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) cũng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ. Ông cởi chia sẻ: "Hôm nay, tôi rất cảm ơn báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã gửi gia đình tôi lương thực, thực phẩm. Những ngày tới gia đình không lo thiếu gạo ăn nữa. Gia đình sẽ tập trung vào cải tạo lại diện tích cây hoa màu đã bị lũ cuốn trôi. Gia đình rất cảm ơn báo, cảm ơn các nhà hảo tâm".

Đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt trao vật tư y tế cho xã Ngọc Chiến. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Anh Đại, Phó Hiệu Trưởng trưởng THCS Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La chia sẻ: Chuyến hàng từ thiện do báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt mang đến xã Ngọc Chiến không chỉ có gạo, mì tôm mà còn có cả những thùng sữa do các tấm lòng hảo tâm gửi đến. Toàn bộ hơn một trăm thùng sữa được trao cho trường Mầm non và trường Tiểu học và THCS Ngọc Chiến.

"Đời sống của gia đình các em học sinh nơi đây thường ngày đã gặp nhiều khó khăn. Năm nay, nhiều gia đình học sinh còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ gây ra. Hôm nay, nhà trường được nhận nhiều thùng sữa cho các em khiến tôi rất vui. Tôi cảm ơn báo Nông thôn Ngày nay và các nhà tại trợ đã giúp các em học sinh của trường có thêm nguồn dinh dưỡng quý giá. Đây cũng là động lực để các em vươn lên trong học tập và cùng gia đình vượt qua gian khó", Phó Hiệu Trưởng trưởng THCS Ngọc Chiến nói.

Đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt trao gạo, mì tôm, nước, sữa cho người dân xã Ngọc Chiến ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Phạm Hoài

Sớm ổn định cuộc sống bà con vùng lũ

Ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại một số bản trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng nề. Để khắc phục hậu quả của thiên tai, xã Ngọc Chiến đã chỉ đạo các thành viên ban chỉ huy PCTT-TKCN xã kiểm tra thực tế tại các bản để nắm bắt tình hình thiệt hại; chỉ đạo công tác di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng thường trực tại các điểm ngập lụt, hướng dẫn người dân tham gia giao thông. Rà soát các điểm sạt lở để huy động máy móc, nhân lực khắc phục.

Bên cạnh đó, mưa lũ đã khiến cuộc sống của người dân đang gặp phải những khó khăn, thiếu lương thực thực phẩm, vật tư nông nghiệp sản xuất. Trong thời gian qua địa phương đã nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, qua đó một phận chia sẻ với những khó khăn của bà con nông dân, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vượt qua những khó khăn trước mắt.

"Đặc biết hôm nay, chúng tôi nhận được những nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống do đoàn từ thiện của báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm gửi đến bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn. Những nhu yếu phẩm này sẽ góp phần cùng với địa phương trước mắt là ổn định đời sống của bà con nhân dân, ổn định sản xuất".

Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn phòng Đại diện Tây Bắc, Báo Nông Thôn Ngày Nay/điện tự Dân Việt trao quà cho người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Có được những chuyến hàng đến kịp thời với bà con Ngọc Chiến là cả một hành trình dài. Suốt từ những ngày đầu tháng 9 đến nay, anh Nguyễn Quang Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhân lực Hạ Long đã phối hợp chặt chẽ với Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt để chở hàng lên những địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Đến giờ, anh đã chở được cả mấy trăm tấn hàng tới bà con vùng cao. Đây là những chuyến hàng 0 đồng. Vượt qua mấy trăm km đường núi quanh co để mang hàng đến nơi kịp thời, sáng sớm ngày 19/9, xe của anh Đức đã có mặt tại xã Ngọc Chiến.

Anh Đức chia sẻ: "Đi đến các xã vùng cao gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, suốt những ngày qua, chúng tôi đã luôn nỗ lực chạy xe 24/24h. Đặc biệt là từ khi chúng tôi phối hợp với báo Nông thôn Ngày nay, chúng tôi đã đưa được nhiều chuyến hàng từ thiện ý nghĩa tới bà con. Được góp phần hỗ trợ, giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ là niềm vui với chúng tôi. Vượt qua bao khó khăn, anh em chúng tôi cũng chỉ mong góp phần công sức nhỏ bé của mình giúp bà con vơi bớt nỗi khó khăn, nhọc nhằn".

Lãnh đạo xã Ngọc Chiến trao quà cho người dân. Ảnh: Phạm Hoài

Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn phòng Đại diện Tây Bắc, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt Cho biết: "Trước những khó khăn của địa phương, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang trại Việt phối hợp kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân có những suất quà gửi đến bà con nhân dân vùng lũ.



Chúng tôi mong muốn rằng những món quà này sẽ góp phần cùng địa phương ổn định đời sống, từng bước vượt qua những khó khăn. Đây cũng sẽ là động lực giúp bà con vươn lên, tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh".

Báo Nông Thôn Ngày Nay/điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm hỗ trợ xã Ngọc Chiến xi măng. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo nhà báo Kiều Văn Thiện, trong những năm qua, để hỗ trợ bà con nông dân, con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng cao, biên giới, vùng ảnh hưởng do thiên tai, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng với các nhà hảo tâm triển khai nhiều chương trình từ thiện tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc như: Chương trình xóa nhà tạm, lớp học cho em, hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi, nhu yếu phẩm cho bà con nông dân.

Thời gian tới, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt sẽ tiếp tục có những chương trình thiết thực giúp đỡ bà con dân tộc vùng cao ổn định cuộc sống, đặc biệt là đối với những con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nông dân ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ...

Người dân xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La phấn khởi khi nhận được những món quà từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Văn Ngọc

Những khoảnh khắc ấm lòng trong buổi trao tặng quà cứu trợ tại Sơn La

Từ sáng sớm, đoàn từ thiện của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã có mặt tại UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La để trao quà cứu trợ cho những hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua. Ảnh: Phạm Hoài.

Người dân cùng chính quyền địa phương giúp đỡ đoàn từ thiện của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt bốc dỡ, vận chuyển những phần quà xuống xe. Ảnh: Phạm Hoài.

Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn phòng Đại diện Tây Bắc, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt sắp xếp những phần quà là gạo, mì tôm, sữa, nước... để trao tận tay đến những hộ dân tại địa phương. Ông cho biết: "Trước những khó khăn của địa phương, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang trại Việt phối hợp kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân có những xuất quà gửi đến bà con nhân dân vùng lũ. Chúng tôi mong muốn rằng những món quà này sẽ góp phần cùng địa phương ổn định đời sống của người dân". Ảnh: Phạm Hoài.



Các hộ dân trên địa bàn xã Ngọc Chiến bị thiệt hại do cơn bão số 3 đã có mặt sớm tại UBND xã để nhận quà. Ảnh: Phạm Hoài.

Ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến cho biết: "Mưa lũ đã khiến cuộc sống của người dân đang gặp phải những khó khăn, thiếu lương thực thực phẩm, vật tư nông nghiệp sản xuất. Hôm nay, chúng tôi nhận được những nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống do đoàn từ thiện của báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm gửi đến bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn. Những nhu yếu phẩm này sẽ góp phần cùng với địa phương trước mắt là ổn định đời sống, sản xuất của bà con người dân trên địa bàn". Ảnh: Phạm Hoài.

Ông Lò Văn Cởi, bản Phày, xã Ngọc Chiến, chia sẻ: "Hôm nay, tôi rất cảm ơn báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã gửi gia đình tôi lương thực, thực phẩm. Những ngày tới gia đình không lo thiếu gạo ăn nữa". Ảnh: Phạm Hoài.

Những món quà mà đoàn mang đến không chỉ là sự giúp đỡ về mặt vật chất mà còn là niềm hy vọng, sự an ủi to lớn cho người dân sau những ngày tháng khó khăn do mưa lũ. Ảnh: Phạm Hoài.

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trao gạo, mì tôm, nước, sữa cho người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3. Ảnh: Phạm Hoài

Đại diện lãnh đạo xã Ngọc Chiến trao bảng vàng tri ân cho đoàn từ thiện của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt. Ảnh: Phạm Hoài.

"Đi đến các xã vùng cao gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, suốt những ngày qua, chúng tôi đã luôn nỗ lực chạy xe 24/24h. Đặc biệt là từ khi chúng tôi phối hợp với báo Nông thôn Ngày nay, chúng tôi đã đưa được nhiều chuyến hàng từ thiện ý nghĩa tới bà con. Chúng tôi cũng chỉ mong góp phần công sức nhỏ bé của mình giúp bà con bị thiệt hại bởi cơn bão vơi bớt nỗi khó khăn, nhọc nhằn", anh Nguyễn Quang Đức (áo xanh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhân lực Hạ Long chia sẻ. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngoài những phần quà gồm: gạo, mì tôm, sữa, nước..., đoàn từ thiện của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trao tặng xi măng để giúp người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Ngọc Chiến kiến thiết lại nhà cửa, cơ sở hạ tầng. Ảnh: Phạm Hoài.

Bên cạnh đó, hơn một trăm thùng sữa được trao cho trường Mầm non và trường Tiểu học và THCS Ngọc Chiến. Ảnh: Phạm Hoài.

Thay mặt người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ông Bùi Tiến Sỹ (áo xanh), Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm. Ảnh: Phạm Hoài.