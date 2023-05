Sĩ quan công an trong lòng dân ở vùng biên Sơn La

Trung úy Trấn Mạnh Chiến trao tặng giường cho Bà Lường Thị Lun, bản Hua Tát, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã trong Lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết. Ảnh: NVCC.

Trung úy Trần Mạnh Chiến sinh ra và lớn lên tại xã Chiềng Cang (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) trong một gia đình thuần nông, có hoàn cảnh khó khăn nhưng có mơ ước trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân. Anh Mạnh Chiến đã quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 2012, Mạnh Chiến đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ tham gia nghĩa vụ trong ngành công an nhân dân.

Sau 4 năm thực hiện nghĩa vụ, năm 2016, Mạnh Chiến thi đỗ và theo học Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6. Tháng 11/ 2018, ra trường, Mạnh Chiến được phân công về nhận công tác ở đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Sông Mã.

Do đặc thù công việc, cũng như xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hơn ai hết Trung úy Trần Mạnh Chiến thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của những người nông dân “một nắng hai sương”. Vì vậy, ngoài việc cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà tổ chức, đơn vị giao, Trung úy Trần Mạnh Chiến còn dành nhiều thời gian, công sức để giúp đỡ những mảnh đời còn gặp nhiều éo le, bất hạnh.

Trung úy Trần Mạnh Chiến tâm sự: “Ban đầu khi thực hiện công tác thiện nguyện, bản thân tôi cũng gặp phải rất nhiều khó khăn bởi việc kêu gọi, vận động một ai đó hỗ trợ không phải chuyện đơn giản. Bản thân là người mới nên để mọi người tin tưởng chỉ thông qua lời nói không dễ dàng, mà bắt buộc phải bằng hành động thiết thực".

Tặng xe lăn cho chị Hờ Thị Chư, xã Huổi Một, huyện Sông Mã (Sơn La). Ảnh: NVCC.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, với vai trò là Ủy viên BCH Đoàn thanh niên Công an huyện Sông Mã, Trung úy Trần Mạnh Chiến đã đề xuất, tham mưu với lãnh đạo và BCH Đoàn thanh niên Công an huyện kêu gọi ủng hộ xây dựng trao tặng nhà “Đại Đoàn Kết”, với tổng chi phí hơn 200 triệu đồng cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, vận động và kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng 1 đôi bò cái trị giá 26 triệu cho hộ gia đình ông Cút Văn Tình, bản Lọng Mòn, xã Huổi Một, huyện Sông Mã thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trung úy Trần Mạnh Chiến còn tham mưu với BCH Đoàn thanh niên Công an huyện vận động ủng hộ cháu Vì Văn Vui, Vì Thị Sen bị mù bẩm sinh thuộc diện hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Co Sản, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã. Sau cuộc vận động đoàn đã có số tiền 9 triệu đồng để giúp gia đình đưa cháu đi khám và điều trị mắt. Bên cạnh đó, anh còn kêu gọi thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trung úy Trần Mạnh Chiến cùng đồng đội khánh thành Nhà Đại đoàn kết tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã. Ảnh: NVCC.

Anh Bạc Cầm Nhất - Bí Thư đoàn xã Bó Sinh cho biết: “Xã Bó Sinh là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã. Trên địa bàn còn rất nhiều đoàn viên, thanh niên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự kết nối của Trung úy Trần Mạnh Chiến mà rất nhiều các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Bó Sinh được hỗ trợ vốn, giúp đỡ về vật chất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhiều em học sinh được nhận học bổng, tặng sách bút, tạo điều kiện để học tập tốt hơn”.

Từ những việc làm ý nghĩa của mình, Trung úy Trần Mạnh Chiến đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen từ các cấp, các ngành.

Giám đốc công an tỉnh Sơn La trao giấy Chứng nhận điển hình tiên tiến “Học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân” cho Trung úy Trấn Mạnh Chiến. Ảnh: NVCC.

Thượng tá Nguyễn Minh Tú - Phó trưởng Công an huyện Sông Mã cho biết: “Trong công tác đồng chí Chiến luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm là chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có lời dạy công an Nhân dân, đồng chí là một trong 70 gương điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Sơn La.

Ngoài công tác chuyên môn, đồng chí còn tích cực hoạt động trong công tác thiện nguyện, kết nối hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sông Mã như: Xóa nhà tạm; giúp đỡ người già neo đơn; trẻ mồ côi, người bị bệnh hiểm nghèo. Đồng chí Chiến là người có tấm lòng nhân ái luôn giúp đỡ mọi người, là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ công an huyện học tập và noi theo”.

Nhờ sự kết nối của Trung úy Trần Mạnh Chiến mà đã có hàng chục nhà đại đoàn kết được khánh thành, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ, hàng nghìn phần quà được trao tặng, với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Những việc làm của Trung úy Chiến làm đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an Nhân dân, tạo niềm tin yêu của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh hơn.