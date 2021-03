"Bà đỡ" mát tay cho các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Dương

Hiện, Hội ND tỉnh Bình Dương đang quản lý trên 133 tỷ đồng, giải ngân cho 3.437 lượt hộ nông dân phát triển sản xuất.

Mạnh dạn đầu tư các mô hình mới

Mô hình chăn nuôi vịt trại lạnh của ông Võ Quang Dũng (ngụ ấp 5, xã Tân Hiệp) là một minh chứng cho hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND. Ông Dũng cho biết: Trước kia gia đình chăn nuôi vịt theo truyền thống "chạy đồng", trong các vườn cao su và chỉ làm chuồng trại đơn sơ cho vịt ở tạm. Cách làm này về lâu dài sẽ không bền vững.

Từ Quỹ HTND, nhiều hội viên nông dân tỉnh Bình Dương đã vươn lên thoát nghèo, và sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đến nay, Hội ND các cấp ở Bình Dương đã thành lập được 46 tổ liên kết sản xuất, gồm 12 tổ chăn nuôi, 33 tổ trồng trọt, 1 tổ dịch vụ; có 18 tổ liên kết làm ăn hiệu quả, tăng thu nhập đáng kể từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm và giải quyết việc làm cho nhiều lao động với thu nhập ổn định.



Sau khi tìm hiểu và được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ HTND, ông đã chuyển sang đầu tư trại lạnh. Với 300m2 trại lạnh, mỗi năm ông thả được 5 lứa vịt, cho lợi nhuận từ 100 - 150 triệu đồng/lứa. Và quan trọng hơn theo ông Dũng, chăn nuôi trại lạnh sẽ bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa mùi hôi thối từ chất thải cũng như mùi đặc trưng của vịt đối với môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.

Không chỉ ông Võ Quang Dũng, thời gian qua hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn huyện Phú Giáo đã được Hội ND tạo điều kiện vay vốn Quỹ HTND phát triển kinh tế. Nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư các mô hình mới và đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình nuôi cá sặc rằn, cá sâu của ông Phùng Văn Thức (xã Tam Lập), mô hình trồng bưởi da xanh của ông Nguyễn Hữu Vận (xã Phước Hòa), mô hình nuôi dế của anh Cao Văn Đoàn (xã An Linh), mô hình nuôi vịt trại lạnh của ông Võ Quang Dũng (xã Tân Hiệp), mô hình trồng dưa lưới của ông Nguyễn Văn Cường (xã An Bình)…

Ông Trịnh Đức Dũng - Chủ tịch Hội ND huyện Phú Giáo cho biết: Hội ND huyện Phú Giáo hiện có hơn 10.400 hội viên đang sinh hoạt ở 11 cơ sở hội, 70 chi hội và 254 tổ hội. Những năm qua, nhằm phát huy lợi thế của địa phương trong phát triển các mô hình kinh tế mới, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, an toàn theo chuỗi, Hội ND huyện đã tạo điều kiện cho hội viên, nông dân được tiếp cận với các nguồn Quỹ HTND và nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển kinh tế.

Theo đó, cùng với nguồn vốn bổ sung, vốn xoay vòng, vốn Hội cấp trên ủy thác, các cấp Hội ND huyện Phú Giáo đã xét và giải ngân số tiền hơn 31,30 tỷ đồng Quỹ HTND, cho 981 hộ vay xây dựng 75 dự án trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã hướng dẫn nông dân đầu tư từ nguồn vốn Quỹ HTND để thành lập các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và tổ ngành nghề.

Quản lý hơn 133 tỷ đồng vốn Quỹ HTND

Ông Đỗ Ngọc Huy - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Dương cho biết: Trong 5 năm qua, Hội ND tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả trong phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, trong 5 năm qua, để chủ động hỗ trợ giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, các cấp Hội đã tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND tỉnh giai đoạn 2016 - 2020".

Hiện, Hội ND tỉnh Bình Dương đang quản lý trên 133 tỷ đồng, giải ngân cho 3.437 lượt hộ nông dân vay đầu tư vào 284 dự án trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội đã thành lập 284 tổ hợp tác, tổ ngành nghề, tổ vay vốn. Trong đó, có trên 90 tổ làm ăn hiệu quả, giải quyết được nhiều lao động và tăng thu nhập đáng kể.

Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của nông dân đang bắt kịp xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nhu cầu thị trường như: Nuôi cá cảnh, trồng rau quả công nghệ cao, trồng cây cảnh, trồng hoa, trồng cây ăn quả đặc sản... Từ các mô hình sản xuất này ngày càng xuất hiện nhiều tỷ phú nông dân...