Ba kịch bản có thể xảy ra ở Dải Gaza; TT Biden đưa ra một quyết định mạo hiểm về Israel

Gaza tan hoang sau các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas. Ảnh CNN

“Thời điểm hiện tại, có vẻ như phía Israel đang do dự và chưa thông qua quyết định Israel có thể chọn một trong ba phương án: Tiến hành chiến dịch trên bộ ở Gaza hoặc áp dụng "Học thuyết Dahiya" (hay Học thuyết Dahiya - chiến lược quân sự của chiến tranh phi đối xứng với nội dung trọng tâm là tấn công quy mô vào các mục tiêu dân sự để đáp trả hành động gây hấn chống lại Israel) hoặc tiến hành chiến dịch quân sự có chủ đích chính xác. Diễn biến hành động tiếp theo tuỳ thuộc vào quyết định sẽ được đưa ra", chuyên gia nêu nhận xét. Kịch bản chiến dịch trên bộ gây ra mối lo ngại nghiêm trọng đối với nhiều nước, kể cả Mỹ, ông Hoteit cho biết.

Chuyên gia lưu ý rằng kịch bản thứ hai - áp dụng "học thuyết Dahiya" – đòi hỏi thời gian, nếu tính đến diện tích của Dải Gaza là 365 km2, cũng như mạng lưới đường hầm dưới lòng đất mà đối phương sử dụng. "Nếu xuất phát từ dữ liệu hiện tại thì gần gũi nhất với thực tế là giải pháp quân sự-chính trị với mục tiêu tạo môi trường dành cho đàm phán và bắt đầu thương lượng. Tuy nhiên, việc này sẽ mất từ hai đến ba tuần, như vậy không nhanh lắm", chuyên gia phân tích kết luận.

Trong trường hợp nếu Israel "tiếp tục gây hấn, vi phạm và vượt qua lằn ranh đỏ do lực lượng kháng cự thiết lập", chuyên gia Lebanon không loại trừ khả năng mở ra những mặt trận khác, mà trước hết là từ phía lực lượng kháng chiến Lebanon.

TT Biden đưa ra một quyết định mạo hiểm về Israel

Ngày 16/10. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Tổng thống Biden sẽ thăm Israel vào ngày 18/10. Chuyến thăm Israel dự kiến của Tổng thống Mỹ Joe Biden khiến sự an toàn cá nhân của ông gặp nguy hiểm, các bình luận viên David Sanger và Peter Baker của báo New York Times viết. “Chuyến đi của Tổng thống tới Israel vào thời điểm kịch biến như vậy đặt ra những thách thức lớn đối với Nhà Trắng cả từ góc độ chính trị và an ninh”, các nhà báo nhận xét.

“Rủi ro về an ninh của một chuyến đi như vậy trở nên rõ rệt vào thứ Hai, khi tiếng còi báo động vang lên cảnh báo tên lửa đang lao tới đúng lúc ông Blinken, người sang Israel lần thứ hai trong vòng một tuần, đang gặp ông Netanyahu tại một căn cứ quân sự”, các bình luận viên cho biết thêm. Như các nhà báo lưu ý, rủi ro về mặt chính trị từ quyết định của Tổng thống Biden vẫn “khó đo đếm”, nhưng ông Donald Trump có thể lợi dụng tình huống này.

Trong khi đó, ông Blinken cho biết, trong chuyến thăm, Tổng thống Biden dự kiến sẽ nghe phía Israel chia sẻ về cách thức thực hiện chiến dịch và cách để đảm bảo an toàn cho thường dân cũng như hỗ trợ nhân đạo ở Dải Gaza.