Ba mỹ nhân tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" là bóng hồng trong cuộc đời Cường Seven

Cường Seven 1989 tại Hà Nội, xuất thân từ nhóm SpaceSpeaker, bao gồm những gương mặt đình đám trong showbiz Việt như: Touliver, Soobin, JustaTee... Năm 2012, anh ghi dấu ấn với ca khúc Beautiful Girls (Young Uno). Ngoài ca hát, anh từng đóng phim Yolo, Lôi báo... Hiện tại, nam ca sĩ đang tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, trở thành một trong các nghệ sĩ được khán giả quan tâm và yêu mến bậc nhất.

Hiện tại, Cường Seven có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Vũ Ngọc Anh (sinh năm 1990) từng thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đạt danh hiệu "Người có làn da đẹp nhất" đồng thời vào lọt Top 5. Cô được chú ý hơn khi đóng phim Quyên (năm 2015, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) cùng Trần Bảo Sơn. Mới đây, Vũ Ngọc Anh cho biết, cô cũng sẽ tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió năm 2024.

Vũ Ngọc Anh và Cường Seven có cuộc hôn nhân hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt, Vũ Ngọc Anh cho biết, ông xã Cường Seven không bất ngờ trước quyết định tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 của cô. "Anh có sự lo lắng nhất định vì đã có kinh nghiệm tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, biết được sẽ có những khó khăn mà bản thân không ngờ tới. Khi tham gia chương trình, có những điều tưởng chừng bản thân không làm được nhưng buộc phải nỗ lực để làm được, vượt qua. Anh khuyên tôi phải tập luyện thật nhiều để sẵn sàng thực hiện được mọi thử thách chương trình đề ra" - người đẹp tâm sự.

Trước Vũ Ngọc Anh, Cường Seven từng có chuyện tình ái gây chú ý với hai mỹ nhân khác tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Cường Seven và Chi Pu

Chi Pu tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô từng tham gia các phim Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại... nhận giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần 9. Năm 2017, cô lấn sân ca hát, lần lượt phát hành các sản phẩm như: Từ hôm nay, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Mời anh vào tim em, Cung đàn vỡ đôi, Mơ anh.

Chi Pu và Cường Seven thuở còn sánh đôi. (Ảnh: FBNV)

Cường Seven - Chi Pu từng là cặp đôi đẹp và nổi tiếng trong giới trẻ Hà Thành. Sau thời gian mặn nồng, cặp đôi "đường ai nấy đi" vào năm 2013.

Trước mọi nghi vấn của cộng đồng mạng, cả hai đều im lặng không lên tiếng về lý do chia tay. Mãi về sau, trong một buổi phỏng vấn, Chi Pu chia sẻ lý do chia tay đến từ những mâu thuẫn khó dung hoà giữa cả hai. Về phía Cường Seven, nam ca sĩ xác nhận tan vỡ vì những áp lực từ công chúng khi cặp đôi thường xuyên bị mang ra bàn tán trên mạng xã hội.

Chi Pu tỏa sáng ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" bản Trung. (Ảnh: FBNV)

Năm 2023, Chi Pu tham gia reality show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Trung Quốc và nhanh chóng trở thành hiện tượng. Người đẹp đứng thứ 6 chung cuộc, thành công ghi tên vào nhóm nhạc gồm loạt sao nữ đình đám: Ella, Cung Lâm Na, Giả Tịnh Văn… Sau chương trình, Chi Pu có lượng fan đông đảo tại đất nước tỷ dân, duy trì các hoạt động đều đặn tại đây.

Cường Seven và MLee

MLee (sinh năm 1992) tên thật Quách Tapiau Maily. Dù sinh ra ở Việt Nam nhưng Mlee từng theo bố 2 năm sang Canada định cư. Nhưng vì tình yêu với nghệ thuật, năm 2011, cô về Việt Nam đăng ký học tại trường đào tạo tài năng trẻ của Ngô Thanh Vân.

MLee từng có 4 năm yêu đương với Cường Seven. Cường Seven từng thổ lộ anh tự hào khi có một cô bạn gái sống tình cảm, chu đáo dù vẻ ngoài cá tính. Tuy nhiên đến năm 2017, cặp đôi tuyên bố chia tay vì lý do bất đồng quan điểm.

MLee và Cường Seven khi còn bên nhau. (Ảnh: MT)

Sau khi chia tay, MLee cho ra mắt đều đặn các sản phẩm âm nhạc như: Cho em luôn gần anh, Cá cắn câu, Tình yêu dài lâu...

Năm 2023, MLee tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt mùa đầu tiên, nhiều lần giành chiến thắng và có vị trí trong nhóm nhạc Thành đoàn. Tuy vậy, cô bị công chúng đánh giá nhạt nhoà, thiếu sức hút, an toàn vượt qua nhiều vòng thi một cách… khó hiểu.

MLee trên sân khấu "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" 2023. (Ảnh: NSX)

Mới đây, MLee gây chú ý khi tiếp tục ghi danh tại Miss Universe Vietnam 2024. Đến với cuộc thi, mỹ nhân mang hai dòng máu Việt - Pháp chia sẻ: "Một trong những bước ngoặt để tôi trở thành phiên bản ở hiện tại, chính là cuộc gặp gỡ với những người phụ nữ vô cùng tuyệt vời xung quanh mình. Sức mạnh nội tại của phụ nữ rất mạnh mẽ và khi chúng ta đoàn kết lại, chúng ta có thể làm được nhiều điều lớn mạnh hơn nữa. Trước đây tôi là MLee, giờ tôi là Quách Tapiau Maily - thí sinh Miss Universe Vietnam 2024".