Ba người đàn ông trên đường tình của Britney Spears là những ai?

Britney Spears là một ngôi sao nhạc Pop hiếm hoi vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận sau nhiều thập kỷ kể từ khi cô lần đầu xuất hiện trên sân khấu âm nhạc. Sau khi trở thành một phần quan trọng của văn hóa đại chúng vào những năm 2000 với những ca khúc như "Baby One More Time", "Toxic" và nhiều lần xuất hiện gợi cảm trên MTV VMAs. Nữ ca sĩ đã thu hút một lượng người hâm mộ rất lớn theo dõi từng bước đi của cô... bao gồm cả cuộc sống tình ái.

Mối quan hệ nổi tiếng với ca sĩ Justin Timberlake chỉ là khởi đầu cho những mối tình sau này. Tin tức gần đây về việc cô và chồng Sam Asghari ly hôn sau 14 tháng cưới đã một lần nữa đưa chuyện tình cảm của cô trở thành trung tâm của sự chú ý.

Britney và Justin là cặp đôi nổi tiếng nhất làng nhạc những năm 2000. Ảnh: IT.

Mối quan hệ kéo dài ba năm giữa Britney và Justin từ năm 1999 đến năm 2002 là một trong những mối quan hệ nổi tiếng nhất trong thế giới nhạc Pop. Nữ ca sĩ "Toxic" ở đỉnh cao sự nghiệp của mình và Justin cũng đang thăng hoa trong NSYNC, cuộc chia tay bất ngờ của họ đã tạo ra nhiều đồn đoán, bao gồm tin đồn Britney ngoại tình với vũ công Wade Robson.

Chỉ vài năm sau cuộc chia tay kể trên, Britney đã bắt đầu vai trò mới của mình như một người vợ. Vị trí này đến cùng với một đám cưới bất ngờ ở Las Vegas với người bạn thời thơ ấu, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 55 tiếng đồng hồ.

Sau đó, cô kết hôn với vũ công Kevin Federline và có hai con trai. Cặp đôi ly hôn, để tiếp tục vào năm 2022, cô làm đám cưới với bạn trai Sam Asghari. Chuyện hôn nhân của Britney Spears xoay quanh ba người đàn ông sau.

Jason Alexander

Chồng đầu tiên của Britney cho biết, anh đã bị lừa, khi cuộc hôn nhân của họ kết thúc chỉ sau 55 giờ. Gia đình Britney Spears đã hứa hẹn với anh rằng, cả hai có thể tiếp tục mối quan hệ của họ nếu anh đồng ý tạm thời chia tay Britney. Jason Alexander là người bạn thời thơ ấu của Britney, anh đã cùng cô bước vào lễ đường với ngôi sao nhạc Pop tại một nhà thờ ở Las Vegas vào năm 2004.

Britney và chồng đầu tiên. (Ảnh: IT)

Mới đây, Jason đã kể lại cuộc hôn nhân này trong một tập gần đây của podcast "Toxic: The Britney Spears Story".

"Người ta nói với tôi rằng, nếu tôi ký vào hợp đồng tuyên bố vô hiệu hóa thì họ sẽ để tôi và Britney tiếp tục mối quan hệ. Nếu chúng tôi vẫn cảm thấy yêu nhau như vậy trong vòng sáu tháng tới thì họ sẽ cho chúng tôi một cuộc hôn nhân đúng đắn. Vì vậy, tôi không có lý do để nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng đó là sự thật. Họ đã cho phép Britney và tôi tiếp tục có liên lạc qua điện thoại", anh khẳng định, mặc dù không nêu tên cá nhân cụ thể.

Luật sư của Jason cho biết, anh có 30 ngày để thay đổi việc tuyên bố vô hiệu hóa và nếu không làm thì anh sẽ mất quyền liên lạc với Britney. Jason không tin luật sư của mình nên đã từ chối thay đổi tuyên bố vô hiệu hóa. Tuy nhiên, sau 30 ngày, anh gọi điện thoại cho ca sĩ "Oops I Did It Again" và phát hiện số điện thoại của cô đã thay đổi. Mặc dù cuộc hôn nhân đã bị vô hiệu hóa, Jason nói rằng, anh sẽ luôn nhớ tới nó.

Nhiều năm sau khi kết hôn với ngôi sao nhạc Pop, Jason đã gây sốc khi anh livestream chính mình đột nhập vào nhà của Britney Spears chỉ vài giờ trước đám cưới vào tháng 6/2022 của cô với Sam Asghari. Mặc dù khẳng định Britney đã mời anh đến đám cưới nhưng vẫn bị an ninh ngăn cản. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Jason và bị cấm lại gần, cũng như liên lạc với Britney.

Gần một năm sau đó, vào tháng 5/2023, có tin đồn Jason đã kết hôn. Anh và người vợ mới Rebecca Bell, được cho là đã đăng ký kết hôn trước khi tổ chức lễ cưới vào ngày 27/3.

Kevin Federline

Lần kết hôn thứ hai của Britney đến vài tháng sau trong cuộc tình vội vã của cô với Kevin Federline. Sau khi gặp gỡ vũ công hậu trường vào năm 2004, Britney kết hôn với anh trong khoảng thời gian ba tháng sau đó, nhưng nộp đơn ly dị vào năm 2006, với lý do "không thể hoà hợp".

Cuộc chia tay giữa Britney và Kevin đến sau hai tháng kể từ khi họ chào đón con trai Jayden. Cặp đôi đã sinh con trai Sean Preston vào ngày 14/9/2005, một năm sau khi họ tổ chức một đám cưới bất ngờ ở Los Angeles.

Kevin Federline liên tục gây áp lực để buộc Britney Spears phải tăng tiền trợ cấp nuôi con. Ảnh: IT.

Năm 2008, Britney Spears mất quyền nuôi con và phải chu cấp 20.000 USD mỗi tháng cho chồng cũ. Britney và Kevin hiện tại chia sẻ quyền nuôi dạy con cái, với nữ ca sĩ "Breathe On Me" nắm giữ 30% và Kevin nắm giữ số lượng lớn hơn ở mức 70%. Những năm qua, Kevin Federline liên tục gây áp lực để buộc Britney Spears phải tăng tiền trợ cấp nuôi con.

Gần đây, trong một bài đăng trên Instagram, nghệ sĩ này cho biết, người chồng cũ từ chối gặp cô trong thời gian cô mang thai con chung của hai người. Britney cho biết, cô đã bay đến New York và Las Vegas khi mang thai Jayden để gặp Kevin, nhưng anh đã từ chối gặp. Britney tiết lộ, cô đã phải rất cố gắng mới vượt qua được những scandal trong quá khứ khi có con. "Tôi mới có con và đi chơi với Paris Hilton chỉ 2 lần. Nhưng nó lan truyền trên mọi trang báo như tôi là một cô gái đam mê tiệc tùng vậy. Dù thế nào đi nữa, nó đã qua rồi và tôi đã thấy ổn với điều đó".

Sam Asghari

Britney và Sam Asghari kết hôn vào tháng 6/2022. Cặp đôi từng được dư luận yêu thích này đã là điểm tựa tinh thần cho nhau qua nhiều năm, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn khi Britney vẫn ở dưới quyền bảo hộ của cha ruột. Cặp đôi này đã gặp nhau lần đầu trong khi nữ ca sĩ quay video âm nhạc cho bài hát "Slumber Party" vào năm 2016, trong đó Sam đóng vai người yêu của cô.

Sam Asghari ly hôn Britney chỉ sau 14 tháng cưới. Ảnh: IT.

Ngọn lửa tình yêu của cả hai đã bùng cháy ngay lập tức. Trong khoảng thời gian gián đoạn giữa các cảnh quay, họ đã tán tỉnh nhau riêng tư và sau đó đã lên kế hoạch cho một cuộc hẹn. "Tôi nghĩ, "Anh ấy thực sự đáng yêu" vì vậy tôi đã gọi cho Sam. Anh ấy thực sự là một người vui vẻ, hài hước", Britney nói. Trước khi kết hôn, Britney và Sam đã từng mất một đứa con chưa ra đời.

Vào tháng 8/2023, có tin tức cho biết, cặp đôi này đã ly thân sau 14 tháng kết hôn.TMZ cho rằng, cặp đôi đã có một cuộc xung đột lớn sau khi có tin đồn Britney đã ngoại tình. Một nguồn tin nói rằng, Sam đã chuyển ra khỏi ngôi nhà chung và sống một mình.

Ngày 16/8, Sam Asghari đã yêu cầu ly hôn sau khoảng 14 tháng kể từ khi họ kết hôn. Một người thân của Asghari đã xác nhận điều này.