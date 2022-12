Bà Nguyễn Thanh Nhàn được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận Bắc Từ Liêm

UBND quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc quận. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng phòng Nội vụ quận đã công bố các quyết định.



Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chánh văn phòng HĐND – UBND quận Bắc Từ Liêm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Cổng TTĐT quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Liên - Giáo viên trường Tiểu học Minh Khai giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai A.

Điều động bà Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Tảo về công tác tại Trường Mầm non Xuân Đỉnh B và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Đỉnh B.

Điều động bà Phan Thị Xuân Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Đỉnh B về công tác tại Trường Mầm non Xuân Tảo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Tảo.

Ông Nguyễn Thường Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bắc Từ Liêm mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao kỹ năng quản lý điều hành, thực hiện kỷ cương hành chính và tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, trình độ quản lý.

Đồng thời tham mưu cho UBND quận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.