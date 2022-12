Sắp cưỡng chế 4.883m2 đất do Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 sử dụng

Theo thông tin PV Dân Việt nắm được, UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 285 về tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, thực hiện theo Quyết định số 4717 ngày 3/9/2019 của UBND TP Hà Nội.



Địa chỉ ô đất bị cưỡng chế. Ảnh: Phòng VHTT quận Thanh Xuân.

Cụ thể, theo kế hoạch, đối tượng bị cưỡng chế là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41.

Địa chỉ cưỡng chế thu hồi đất là tại ô đất ký hiệu 11.4 ĐX tuyến đường Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 sử dụng.

Khối lượng cưỡng chế là ô đất diện tích 4.883m2 (theo biên bản bàn giao mốc giới). Trong đó có các công trình: Nhà số 01 quây tôn, mái tôn, diện tích khoảng 12m2, chiều cao khoảng 3m.

Nhà số 02 quây tôn, mái tôn, diện tích khoảng 35m2, cao khoảng 5,5m. Nhà số 03 tường gạch, mái tôn, diện tích khoảng 20m2, chiều cao khoảng 2,5m; 1 nhà tạm lều lán cao trên 2m, diện tích khoảng 15m2 (buôn bán vật liệu xây dựng); 1 lều lán tạm diện tích khoảng 10m2 (đối diện nhà bảo vệ).

Theo Kế hoạch, đúng 8 giờ 30 phút ngày 7/12, tất cả các lực lượng tham gia cưỡng chế, thu hồi đất tập trung tại địa điểm cưỡng chế. Đúng 9 giờ bắt đầu thực hiện cưỡng chế đến khi thực hiện xong nhiệm vụ theo kế hoạch.

Toàn bộ mặt bằng diễn tích đất sau khi cưỡng chế sẽ được bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quận quản lý.

UBND quận Thanh Xuân giao UBND phường Nhân Chính chủ trì, cùng các thành viên Ban cưỡng chế và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, vận động thuyết phục, đối thoại đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 để bào giao ô đất 11.4 ĐX tuyến đường Láng Hạ - Thanh Xuân theo Quyết định số 4714/QĐ-UBND ngày 3/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 đề nghị bàn giao mặt bằng, phòng Tài Nguyên và Môi trường đại diện UBND quận tiếp nhận và lập biên bản bàn giao mặt bằng ngay không đợi đến ngày tổ chức cưỡng chế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận là đầu mối chủ trì tham mưu, tổng hợp cho UBND quận và Ban cưỡng chế, phối hợp với UBND phường Nhân Chính tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất.

Công an quận Thanh Xuân xây dựng kế hoạch bảo vệ và báo cáo Công an thành phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trước, trong và sau khi cưỡng chế.

Đồng thời, tổ chức rà soát, kiểm tra xử lý chất cháy, nổ tại khu vực cưỡng chế thu hồi đất, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố triển khai công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để đối tượng chống đối, phản động, đối tượng khiếu kiện quá khích... trên địa bàn thành phố và trên địa bàn quận kéo đến khu vực thu hồi đất kích động chống đối, gây rối an ninh trật tự…