Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 người nào bị truy nã trong vụ án tại Bệnh viện Sản- Nhi Quảng Ninh?

Ngày 31/8, Bộ Công an cho biết VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Trong 16 người bị truy tố có 4 bị can đang bỏ trốn, gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng Ban Quản lý dự án 3, Công ty AIC; Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha.

Bộ Công an tiếp tục kêu gọi 4 bị can trên và các bị can, bị án khác trong vụ án AIC đang lẩn trốn, đến cơ quan công an, VKSND gần nhất hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa.

"Nếu tiếp tục bỏ trốn, các cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật", Bộ Công an cho biết

Nhà chức trách cung cấp số điện thoại liên hệ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an: 069.232.1654 hoặc 091.677.7767.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: Đ.X.

Cáo trạng thể hiện, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC và một số doanh nghiệp khác. Năm 2012, tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, bà Nhàn giao cấp dưới thông đồng với nhóm lập hồ sơ thầu về thông số kỹ thuật, cấu hình, giá trang thiết bị...

Chủ tịch AIC còn yêu cầu cấp dưới điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Các công ty khác nằm dưới sự điều hành của bà Nhàn cũng được huy động làm quân xanh để quân đỏ là AIC trúng thầu.

Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh với tổng trị giá hơn 232 tỷ đồng. Qua đây, bà Nhàn gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng ngân sách.