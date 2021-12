Bà Rịa - Vũng Tàu: 26 doanh nghiệp vẫn tạm ngưng hoạt động do phát sinh các ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 3/12, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thời gian qua các doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang trên đà phục hồi kinh tế, chạy đua với những đơn hàng cuối năm.

Phòng cách ly các trường hợp nghi nhiễm tại Công ty TNHH Kết cấu thép QH Plus (KCN Mỹ Xuân B1, thị xã Phú Mỹ). Ảnh: Minh Hưng

Bên cạnh những doanh nghiệp đã hoạt động, có đơn hàng ổn định, còn nhiều doanh nghiệp khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lần thứ 4 khá nặng nề nên đến nay vẫn chưa thể phục hồi lại sản xuất.

Cụ thể, tính đến nay vẫn còn 26 doanh nghiệp với 5.831 lao động tạm ngưng hoạt động. Trong đó, KCN Đông Xuyên có 8 doanh nghiệp, KCN Đất Đỏ 4 doanh nghiệp, KCN Sonadezi Châu Đức 7 doanh nghiệp.

Công nhân đang cùng doanh nghiệp chạy đua những đơn hàng cuối năm. Ảnh: Minh Hưng

KCN Phú Mỹ 1 có 1 doanh nghiệp, KCN Mỹ Xuân B1 Conac 1 doanh nghiệp, KCN Mỹ Xuân A có 2 doanh nghiệp và KCN Mỹ Xuân A2 có 3 doanh nghiệp.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu đa số doanh nghiệp chưa hoạt động lại đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng công nhân từ vài trăm người đến khoảng dưới 1.000 người.

Một số doanh nghiệp gặp khó khăn do thiếu nhân lực, số khác do từ đầu tháng 11 đến nay trong quá trình sản xuất đã phát sinh người nhiễm SARS-CoV-2 nên ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất. Các doanh nghiệp đã buộc phải tạm dừng sản xuất để đảm bảo an toàn, chờ công nhân khỏe lại, ổn định mới tiếp tục tái sản xuất.

Được biết hiện tại có 97,8% công nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 nên sắp tới việc sản xuất của các doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn để phục vụ các đơn hàng cuối năm.