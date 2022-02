Bà Rịa-Vũng Tàu: Giá tiêu tăng mạnh, nông dân phấn khởi, vì sao tỉnh phải ra khuyến cáo?

Nông dân xã Bình Giã, huyện Châu Đức thu hoạch vụ hồ tiêu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các nhà vườn trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh đã vào vụ thu hoạch rộ. Hồ tiêu năm nay thất thu hơn năm ngoái, tuy nhiên giá tiêu đang tăng khiến nhiều nhà vườn rất phấn khởi.

Giá tiêu tăng, nhà nông phấn khởi

Nếu như thời điểm này năm ngoái thương lái đang thu mua hồ tiêu tại vườn với mức giá cao nhất là 68.000 đồng/kg thì hiện nay giá tiêu đang ở mức 84.000 đồng/kg.

Gia đình ông Hồ Văn Thư, ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã, huyện Châu Đức đang hối hả cho ngày đầu tiên thu hoạch vụ hồ tiêu. Gia đình ông Thư có 1,5ha hồ tiêu đang cho thu hoạch được 6 năm.

Ông Thư cho biết, vụ hồ tiêu năm ngoái, với 1,5ha gia đình ông thu được khoảng 9 tấn, thì năm nay chỉ đạt khoảng 7,2 tấn, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nắng thất thường vào đúng thời điểm hồ tiêu ra bông nên bông rụng khá nhiều, tỷ lệ đậu trái giảm so với năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Thư cũng đang rất vui mừng vì giá tiêu đang ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Do vườn của gia đình ông Thư chủ yếu dùng phân hữu cơ để bón cho cây tiêu nên chi phí đầu tư cho 1,5ha không tốn nhiều chỉ khoảng 40 triệu đồng. Với giá cả như hiện nay, chi phí thấp dù có thất thu hơn mọi năm gia đình ông Thư vẫn có lời từ vụ thu hoạch hồ tiêu này.

Còn tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc vụ hồ tiêu năm nay lại chín sớm hơn các địa phương khác, nên việc thu hoạch cũng diễn ra trước Tết Nguyên đán cả tháng.



Gia đình ông Lê Văn Hải, ngụ ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc có 1,3 ha trồng hồ tiêu; trong đó, 7 sào đang cho thu hoạch trái.

Ông Hải cho biết do ảnh hưởng của thời tiết nên năm nay vườn tiêu của gia đình ông ra hoa đến 3 đợt, lại cho thu hoạch sớm hơn mọi năm cả tháng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết mưa, nắng thất thường nên tỷ lệ đậu trái chỉ được khoảng 80% so với vụ hồ tiêu năm ngoái.

Năm ngoái gia đình ông thu được 4 tấn tiêu, trong khi năm nay gia đình chỉ thu được khoảng 3,2 tấn, nhưng giá hồ tiêu ở mức cao nên ông rất phấn khởi.

Ông Hải cho biết thêm hiện nay người trồng tiêu sau nhiều năm trước giá tiêu ở mức thấp nên người trồng đã chuyển qua dùng phân bón hữu cơ vi sinh, ít dùng phân hóa học nên đã giúp chi phí đầu tư cho vườn hồ tiêu giảm xuống thấp nên việc giá tiêu tăng lên đã giúp nông dân có lãi.

Tuy nhiên, hiện nay việc tìm kiếm nhân công hái hồ tiêu tại các vườn đang trong tình trạng rất khó khăn do thiếu lao động. Giá nhân công hiện đang ở mức 250.000 đồng/người/ngày, tăng 20-30.000 đồng/người/ngày so với năm ngoái.

Ông Hồ Văn Thư cho biết với 6 công lao động hái 1,3ha tiêu của gia đình ông, hái cật lực cũng phải mất 2 tháng mới có thể xong vườn tiêu.

Còn tại gia đình ông Lê Văn Hải, huy động cả gia đình ông cũng chỉ có được 4 lao động hái tiêu. Để tránh tình trạng tiêu hái không kịp rơi rụng xuống đất, gia đình ông phải mua lưới về trải khắp vườn tiêu để không thu hoạch kịp tiêu tự rụng xuống lưới, không bị rơi rụng ra đất gây thất thoát.

Khuyến cáo khi hồ tiêu tăng giá

Theo nhận định của các hộ trồng tiêu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, với tình hình hiện nay, khả năng giá tiêu sẽ còn tăng trong thời gian tới, một số người trồng tiêu cần tiền thì bán ngay tại thời điểm này, nhưng hầu hết người trồng tiêu sẽ tích trữ hồ tiêu chờ khi giá lên cao sẽ bán.

Ông Đỗ Chí Khởi, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết giá tiêu tăng trở lại là tín hiệu đáng mừng cho bà con trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn huyện Châu Đức, khi cây hồ tiêu vẫn là một trong những cây trồng chủ lực tại địa phương, với diện tích hiện đang trồng khoảng 5.900ha.



Ông Khởi khuyến cáo bà con cần tập trung chăm sóc, đầu tư vào diện tích hồ tiêu đang cho năng suất ổn định, tuổi đời chưa cao, tránh tái đầu tư vào những vùng đất kém hiệu quả, cằn cỗi.

Còn ông Nguyễn Chí Đức, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu, nhận định việc giá tiêu tăng là tín hiệu đáng mừng cho ngành hồ tiêu nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, là cơ hội để người trồng tiêu vực dậy sau nhiều năm giá bị đẩy xuống thấp.

"Thị trường hồ tiêu vẫn còn chưa ổn định, do đó, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khuyến cáo tại thời điểm hiện nay, bà con nông dân trồng tiêu cần thận trọng trong việc tái đầu tư, tránh đầu tư cao, chuyển qua các hình thức đầu tư trung bình và đầu tư thấp, tập trung, chú trọng chăm sóc, phục dưỡng những diện tích tiêu đang cho năng suất ổn định, nhằm phát triển bền vững, để tránh rủi ro," ông Đức nhấn mạnh.

Theo định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ duy trì diện tích trồng tiêu khoảng 12.000ha, số diện tích còn lại sẽ chuyển đổi cây trồng và chuyển sang hướng đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 11.510ha trồng hồ tiêu, giảm gần 1.500ha so với năm 2019. Theo các chuyên gia trong ngành nông nghiệp, dự báo giá hồ tiêu sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do nhu cầu mua vào vẫn ở mức cao trong khi nguồn cung vụ mới sụt giảm đáng kể.