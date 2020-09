Bà Rịa - Vũng Tàu: Mở 3 tuyến đường huyết mạch

Việc kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển đột phá của cụm cảng Cái Mép-Thị Vải. Ảnh: Trà Ngân

Do đó, mục tiêu của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hoàn thành dự án cầu Phước An, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cùng với nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt kết nối tới Cái Mép-Thị Vải. Như vậy, với 3 tuyến giao thông kết nối này, đường vào cụm cảng Cái Mép-Thị Vải sẽ được mở bung, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

Với mục tiêu đó, tỉnh đã và đang có những động thái tích cực đẩy nhanh tiến độ để dự án triển khai các dự án. Tháng 7 vừa qua, Bộ GTVT đã đồng ý phương án lựa chọn vị trí xây dựng cầu Phước An theo theo đề nghị của Chủ tịch UBND 2 tỉnh Đồng Nai và BRVT. Tim cầu cách mép cảng Phước An khoảng 150m về phía thượng lưu so với ranh đất cảng Phước An, bảo đảm hành lang an toàn công trình tối thiểu 150m theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn chỉnh dự án cần nghiên cứu các giải pháp để bảo đảm giao thông thủy trên sông Thị Vải và các nhánh sông kết nối tại vị trí cầu Phước An.

Theo ông Trần Thượng Chí - Giám đốc Sở GTVT BRVT, dự án cầu Phước An có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua việc kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với hệ thống cụm cảng Cái Mép-Thị Vải. Dự án này có tổng chiều dài 3,26km với dự toán kinh phí 4.879 tỷ đồng, trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ 2.000 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 2.879 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm chậm trễ, trong tháng 9, tỉnh BRVT và Đồng Nai cũng đã thống nhất chốt phương án đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đó là sẽ tách làm 2 dự án thành phần. Tỉnh đang chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế và các sở, ngành liên quan sớm hoàn thành báo cáo tiền khả thi để trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 11/2020. Sau khi được Thủ tướng cho phép, sẽ trình Quốc hội thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư vào giữa 2021.