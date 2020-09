Ba trụ cột tạo lực đẩy cho Ninh Thuận phát triển đột phá

Sức bật từ trụ cột du lịch



Những ngày này công trường dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đang được thi công hối hả ngày đêm để sớm đạt tiến độ, đưa dự án vào khai thác cuối năm 2021.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đang được thi công nhanh chóng, khẩn trương.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang là dự án nghỉ dưỡng kết hợp với trải nghiệm và vui chơi giải trí quy mô lớn đầu tiên tại Ninh Thuận. Với định hướng góp phần đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm nghỉ dưỡng - trải nghiệm - vui chơi giải trí mới của Châu Á, Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đã tiên phong kiến tạo những tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển tầm vóc quốc tế mang tới nhiều trải nghiệm độc đáo không đâu có cho mảnh đất này. SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang 3.300 phòng, đang được khẩn trương xây dựng với 101 tiện ích quy mô quốc tế như: công viên nước, công viên chuyên đề ven biển, khu phức hợp thể thao dưới nước… Dự án sẽ trở thành điểm đến mới đẳng cấp quốc tế trong lòng Ninh Thuận.

Cùng với đó, Crystal Bay tiếp tục kiến tạo hàng loạt trải nghiệm mới lạ tại Ninh Thuận với tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển Sailing Bay Ninh Chữ tại Ninh Chữ (TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). Lần đầu tiên tại Việt Nam có tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay lớn thứ 3 thế giới với diện tích lên tới 8.000 m2…với nhiều trải nghiệm độc đáo để vẽ tiếp bức tranh du lịch trải nghiệm cho Ninh Thuận.

Sailing Bay Ninh Chữ với 101 tiện ích cao cấp mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách đến Ninh Thuận.

Với chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ vào trụ cột du lịch - một trong ba trụ cột phát triển kinh tế được chính quyền tỉnh Ninh Thuận xác định rõ ràng, nhiều dự án du lịch lớn đang được tích cực triển khai như: Mũi Dinh Ecopark, khu du lịch sinh thái Nam Núi Chúa, khu du lịch Bãi Cốc, đặc biệt, tại Ninh Thuận đã hình thành sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với sự ra đời của khu nghỉ dưỡng Amanoi Resort bên bờ vịnh Vĩnh Hy… Hàng loạt doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Vinpearl, FLC, T&T, Crystal Bay… đã đầu tư 54 dự án du lịch lớn tạo cú hích mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng du lịch tại Ninh Thuận.

Không chỉ tăng trưởng mạnh về dòng vốn đầu tư, 5 năm qua, Ninh Thuận đã thu hút gần 10 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch tăng 18,9%/năm, tạo bước đột phá cho cả giai đoạn 2015-2020. Dòng khách tăng trưởng mạnh là lực đẩy giúp Ninh Thuận thu hút đầu tư vào du lịch.

Ninh Thuận năm 2020, sau 5 năm triển khai chiến lược mới đang tạo được một lực đẩy mạnh cho giai đoạn sau phát triển vững vàng. Quy hoạch khu du lịch quốc gia Ninh Chữ kéo dài từ Bình Tiên đến Cà Ná với diện tích khoảng 35.000ha đang được chính quyền tỉnh khẩn trương triển khai… Tất cả đang tạo nên viễn cảnh tươi sáng đưa Ninh Thuận phát triển thành 1 trong 7 vùng trọng điểm du lịch quốc gia, điểm đến mới của cả châu Á trong tương lai gần.

Viễn cảnh tươi sáng cho Ninh Thuận

Cùng với du lịch, Ninh Thuận đã chọn năng lượng tái tạo là trụ cột thứ 2 để phát triển kinh tế. Trong tổng số 31 dự án năng lượng tái tạo được cấp quyết định chủ trương đầu tư tại Ninh Thuận tới nay đã có 3 dự án điện gió, 18 dự án điện mặt trời đưa vào vận hành, khai thác, với tổng công suất hòa lưới điện quốc gia đạt trên 1.330MW. Ninh Thuận đã phát triển thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước khi nhiều vùng đất hoang hóa đã thành những dự án phát triển năng lượng tái tạo tầm thế giới, qua đó tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân.

31 dự án năng lượng tái tạo được cấp quyết định chủ trương đầu tư tại Ninh Thuận.

Trụ cột thứ ba tạo sự đột phá thành công cho Ninh Thuận là nông nghiệp. Ngày 11/9 vừa qua, Ninh Thuận đã xuất khẩu lô tôm đông lạnh đầu tiên sang một số nước châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Những lô tôm này đều đạt chứng chỉ ASC, là tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất áp dụng cho nuôi trồng thủy sản. Không chỉ đạt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất tôm giống của Việt Nam với lượng cung ứng 30% nhu cầu của cả nước, nông nghiệp Ninh Thuận thời gian gần đây đã vươn mình ra "sân chơi" quốc tế.

Nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái, miệt vườn tạo nhiều đột phá mới cho Ninh Thuận.

"Đặc sản" nắng và gió cũng giúp cho Ninh Thuận phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và trở thành đặc sản của địa phương như: nho, táo, hành, tỏi, măng tây, cừu... Ngay cả những loài cây tưởng như chỉ trồng được ở những vùng có khí hậu ôn đới như: Dưa lưới, dâu Tây, nhưng nay cũng đã trồng được ở Ninh Thuận, giúp người nông dân làm giàu từ chính mảnh vườn, thửa ruộng của mình.

Đó là kết quả của cả một quá trình được đặt nền móng từ tầm nhìn mới của Lãnh đạo Ninh Thuận. Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên của cả nước thuê tập đoàn Monitor (Mỹ) và Arup (Anh) xây dựng chiến lược và lập kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là bước đi tiên phong giúp chính quyền Ninh Thuận xác định chiến lược phát triển phù hợp để biến những tiềm năng, những bất lợi thành động lực cho tăng trưởng.

Theo tư vấn của Tập đoàn Monitor, Ninh Thuận đã tiên phong đưa vào hoạt động văn phòng phát triển kinh tế (Economic Development Office -EDO) theo hình mẫu của Singapore. Các nhà đầu tư chỉ cần đến với văn phòng này giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng cũng như những hỗ trợ khác sau khi đã được cấp giấy phép đầu tư.

Ninh Thuận còn đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tập trung hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, tiết kiệm thời gian, chi phí, đi lại…

Ninh Thuận đã tiên phong đưa vào hoạt động văn phòng phát triển kinh tế (EDO) theo hình mẫu của Singapore.

Cách tiếp cận mới cùng những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính và nhất là sự hấp dẫn của cơ chế ưu đãi đặc thù về phát triển du lịch trọng điểm, cao cấp được Ninh Thuận ban hành đã thu hút những dòng vốn tỷ đô từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn - những "con sếu đầu đàn" trong cả nước về Ninh Thuận "làm tổ", tạo nên sức bật mới cho kinh tế Ninh Thuận.

PGS.TS.Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng: Ninh Thuận có nhiều cái nhất nhưng đó là "nhất từ dưới lên". Tuy nhiên, những bất lợi đó lại được chính quyền tỉnh lật ngược bài bản, chuyển mình để biến thành lợi thế lớn.

Vì thế, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng 5 năm qua, Ninh Thuận vẫn đạt được nhiều thành tựu ấn tượng: GRDP bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước. Đặc biệt, thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12,8%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 1,84%, hiện chỉ còn 5,74%. Công tác giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực, đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng hơn 4,6 lần so với giai đoạn 2011- 2015.

Những thành tựu bước đầu đó đã và đang đặt nền móng vững chắc để Ninh Thuận phát triển bứt phá hơn trong giai đoạn mới đầy tươi sáng.