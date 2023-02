Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cựu Chủ tịch Công ty AIC, hiện đang bỏ trốn, bị Bộ Công an truy nã quốc tế. Bà Hoàng Thị Thúy Nga cùng với hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 17 đồng phạm đang bị xét xử tại TAND TP.HCM (từ ngày 9/2) với cáo buộc tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Tìm cách tiếp cận các lãnh đạo địa phương, chỉ đạo thuộc cấp sử dụng chiêu trò vi phạm pháp luật để trúng thầu

Sau khi rời Công ty AIC, bà Hoàng Thị Thúy Nga bỏ vốn thành lập 7 công ty hoạt động về lĩnh vực giáo dục và y tế, gồm: NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty MQF, Công ty Bình An, Công ty CP công nghệ mới Thái Dương, Công ty CP đầu tư thương mại SUN SEA LAND và Công ty TNHH đồ chơi Poliese.

Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) từng là cấp dưới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC), hiện đang hầu tòa ở TAND TP.HCM sáng 9/2. Ảnh: Chinh Hoàng

Trên giấy phép kinh doanh, 7 công ty là các pháp nhân độc lập, nhưng thực tế đều do bà Nga điều hành mọi hoạt động, từ tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự cho tới trả lương.

Với hành vi tương tự như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trước khi nhắm tới các gói thầu mua sắm, bà Nga tìm cách tiếp cận với lãnh đạo địa phương để tạo quan hệ, nhờ vả cho công ty của mình.

Sau khi được sự đồng ý của các lãnh đạo, bà Nga chỉ đạo thuộc cấp sử dụng hàng loạt chiêu trò vi phạm pháp luật nhằm để trúng các gói thầu hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng.

Cùng với những thủ đoạn tương tự này, hệ thống công ty do bà Nga điều hành trúng hàng chục gói thầu về y tế và giáo dục tại nhiều tỉnh, thành, với trị giá hàng trăm tỷ đồng. Nhưng các lần trúng thầu đều gian dối, bà Nga cùng với các thuộc cấp của mình khiến ngân sách thiệt hại cả chục tỷ đồng.

Nhiều lãnh đạo "ngã ngựa"

Ở một diễn biến khác, liên quan đến vụ án khiến hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu "dính chàm", khi biết Sở Y tế có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế, bà Nga chủ động gặp Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khi ấy là ông Võ Thành Thống để thiết lập quan hệ.

Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ) nhận 200 triệu đồng của Hoàng Thị Thúy Nga, bị cáo buộc yếu tố vụ lợi trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Chu đang hầu tòa ở TAND TP.HCM sáng 9/2. Ảnh: Chinh Hoàng

Từ sự giới thiệu của ông Thống, bà Nga gặp Giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi, được tạo mọi điều kiện để công ty trúng thầu. Tiếp đó, bà Nga chỉ đạo thuộc cấp thiết lập, câu kết với công ty thẩm định và tư vấn đấu thầu để thực hiện thông thầu.

Kết quả, công ty của bà Nga liên tiếp trúng 4 gói thầu với tổng giá trị gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 32 tỷ đồng. Đặc biệt, bà Nga còn chi cho bà Phi 3 tỷ đồng, cho Sở Y tế Cần Thơ 200 triệu đồng.

Các bị cáo vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan hai cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, hầu tòa tại TAND TP.HCM sáng 9/2. Ảnh: Chinh Hoàng

Cáo trạng của vụ án này xác định: Khoảng tháng 4/2020, khi Thanh tra TP.Cần Thơ thanh tra 4 gói thầu, bị can Chu đã đề nghị bị can Nga đưa 200 triệu đồng để "lo lót". Quá trình điều tra, bị can Chu phản bác nhưng cơ quan chức năng kết luận có đủ căn cứ xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Các cơ quan tố tụng kết luận, hành vi nhận 3,2 tỷ đồng của bị can Phi và nhận 200 triệu đồng của bị can Chu là yếu tố vụ lợi trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" nên các đối tượng không bị điều tra về hành vi nhận hối lộ.