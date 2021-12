"Bà trùm" Mười Tường bị khởi tố 5 hành vi, tối đa có thể bị phạt bao nhiêu năm tù?

Tổng hợp hình phạt bà Mười Tường phải đối mặt là rất nặng

Sáng 18/12, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) để điều tra hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh thứ 5 "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Ảnh: Tiến Tầm

Như vậy, đến nay, Mười Tường đã bị khởi tố về 5 hành vi, trong đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố 4 hành vi: "Buôn lậu đường cát" năm 2018; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; "Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới" năm 2019 và "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới" năm 2020.

Còn cơ quan An ninh điều tra khởi tố bà Mười Tường hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với hành "Buôn lậu đường cát" năm 2018; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020, bà Mười Tường sẽ bị khởi tố về Tội buôn lậu; vành vi "Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới" năm 2019 và "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới" năm 2020 sẽ bị khởi tố về Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Luật sư Hòe cho biết, Tội buôn lậu được quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015. Tội danh này có mức phạt thấp nhất là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (khoản 1). Cao nhất phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu vật phạm pháp trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 1 tỷ đồng trở lên (khoản 4).

Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới được quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015. Tội danh này có mức phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Cao nhất là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài được quy định tại Điều 349 Bộ luật hình sự năm 2015. Tội danh này có mức phạt thấp nhất là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, cao nhất là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Như vậy, với các tội danh mà Mười Tường đã bị khởi tố thì mức hình phạt được quy định cụ thể như phân tích ở trên.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án sẽ căn cứ vào quy định của BLHS, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt phù hợp.

Theo luật sư Hòe, Điều 55 BLHS quy định, khi xét xử cùng một lần với một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc:

Nếu các hình phạt đã tuyên là tù có thời hạn thì hình phạt chung không vượt quá 30 năm.

Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân, nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình.

Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác mà các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung.

Truy tìm thêm nhiều đối tượng

Về vụ việc mà Mười Tường vừa bị khởi tố, theo kết quả điều tra, ngày 30/10/2020, Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam, giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc và TP HCM.

Từ bên trái hình trên: Các bị cáo Bén, Kiêt, Phi, Trinh. Ảnh: CACC

Đến trưa cùng ngày, khi các đối tượng vận chuyển 51kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ 51kg vàng 9999 cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Sau khi biết bản thân cùng đồng bọn đang bị truy nã, truy tìm trong vụ buôn lậu 51kg vàng, Mười Tường đã bỏ trốn sang Campuchia trước, rồi tổ chức đưa các đối tượng Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia trái phép để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an, cản trở công tác điều tra làm rõ vụ án.

Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 9/7/2021, Vân, Lê, Phấn cùng đồng bọn ra đầu thú, còn Mười Tường bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.

Được biết thêm, liên quan đến đường dây buôn lậu 51kg của trùm buôn lậu Mười Tường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục thông báo truy tìm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kiệt (SN 1998, trú tại khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc); Nguyễn Phương Quốc Phi (SN 1991, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú); Lê Thị Tú Trinh (SN 1994, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) và Lê Văn Bén (SN1988, thườn trú xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tạm trú xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú).