Vận chuyển trái phép 200.000USD, "bà trùm" buôn lậu Mười Tường cùng đồng phạm tiếp tục bị khởi tố

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969;) cùng đồng phạm về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".