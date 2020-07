Bà xã Tuấn Hưng tin tưởng chồng không đánh đổi vợ con để lấy cuộc chơi

Vốn là một người kín tiếng, Hương Baby hạn chế chia sẻ về ông xã nổi tiếng của mình là ca sĩ Tuấn Hưng. Giữa lúc dư luận xôn xao trước lời tuyên bố của Tuấn Hưng về việc dừng ca hát sau hơn 20 năm làm nghề, Hương Baby đã có chia sẻ gây chú ý.

Đối với Hương Baby, Tuấn Hưng là người đàn ông thông minh, khéo léo trong cuộc sống. Anh biết cái gì nên hay không nên đánh đổi. Là người từng trải, tình cảm dành cho vợ con đủ lớn, Tuấn Hưng sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình nhỏ của mình để lấy cuộc chơi. Từ đó, Hương Baby phủ nhận ý kiến cô là người khống chế "con ngựa bất kham" trong Tuấn Hưng.

Vợ chồng Tuấn Hưng bên ba thiên thần nhí.

Không ít lần, vợ chồng Tuấn Hưng – Hương Baby vướng phải nghi vấn trục trặc tình cảm. Cựu hot girl thừa nhận "không có lửa làm sao có khói", dù là người nổi tiếng nhưng trong cuộc sống vợ chồng thì chẳng thể tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa. Tuy nhiên, càng bên nhau, họ càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Hương Baby kể rằng thời gian đầu về chung một nhà, cả hai có lúc cãi nhau vì những chuyện không quá to tát. Nguyên nhân là do họ là hai cá thể độc lập, quá quen với cuộc sống tự do nên khi sống chung dưới một mái nhà, không tránh khỏi những lúc bị vênh.

Tuấn Hưng là một người nóng nảy, Hương Baby có cá tính riêng, cả hai đều muốn đối phương phải theo ý mình nhưng chưa ngồi lại với nhau để trao đổi. Nhưng vì các con và tình cảm dành cho nhau, Tuấn Hưng và Hương Baby đã dành thời gian trao đổi thẳng thắn để thấu hiểu, gắn bó bền chặt hơn.

Tuấn Hưng gây tiếc nuối khi thông báo tạm rời bỏ sân khấu vì gia đình.

Chiều 21/7, Tuấn Hưng bất ngờ đăng tải status thông báo sẽ tạm dừng ca hát vì gia đình: "Tôi yêu các bạn! Trân trọng tình cảm của khán giả dành cho tôi. Vị trí đang có quả thật là rất khó khăn, gian khổ tôi mới đạt được. Nên để nghĩ đến ngày chia tay sân khấu quả thật rất khó khăn. Tôi sẽ tạm xa các bạn một thời gian để dành thời gian chăm sóc cho các con và gia đình mình. Mỗi chuyến đi diễn dài ngày bây giờ phải xa các con, tâm trí không thể bình yên để hát. Nên tôi hiểu cái gì tôi cần nhất bây giờ. Rất nhiều điều tôi muốn nói và sẽ nói trong tour lưu diễn với khán giả của mình".

Thông báo của Tuấn Hưng khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả tiếc nuối. Họ cho rằng Tuấn Hưng là một nghệ sĩ gắn liền với thanh xuân của rất nhiều người và cống hiến cho nghệ thuật một cách nghiêm túc. Nam ca sĩ rời bỏ sân khấu là một mất mát lớn của khán giả yêu nhạc Việt Nam.