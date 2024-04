BabyMonster, nhóm nhạc nữ được YG Entertainment kỳ vọng sẽ trở thành "át chủ bài" mới, tiếp tục gây thất vọng với MV "Sheesh" mới ra mắt. Tuy nhiên, ca khúc không đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc, khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai của nhóm và YG.

BabyMonster ra mắt vào tháng 11/2023 với MV "Batter Up" trong bối cảnh YG Entertainment đang gặp khủng hoảng vì các thành viên BlackPink và G-Dragon rời đi. Do đó, công ty đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm nhạc nữ mới này. Tuy nhiên, "Batter Up" không đạt được thành công như mong đợi. Ca khúc bị chê bai lỗi thời từ âm nhạc đến hình ảnh, không thể cạnh tranh với các nhóm nhạc nữ khác như: IVE, NewJeans, Le Sserafim, aespa, (G)I-DLE.

BabyMonster tiếp tục gây thất vọng, YG có thoát khỏi khủng hoảng?

Ca khúc mới của BabyMonster không đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc, khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai của nhóm và YG. Ảnh: YG.

"Batter Up" được cho là nhấn mạnh tính thể thao nhưng không rõ ràng. Yếu tố thể thao của nó được thể hiện rõ ở phần đầu, phần cuối cũng như trong các đoạn rap và hook của Ramy và Parita, nhưng chúng chiếm một phần tương đối nhỏ trong tổng thể video, được sắp xếp theo kiểu song song, làm giảm đi sự rõ ràng. Video thiếu sự tập trung và thậm chí còn mang lại cảm giác "déjà vu" của những MV đàn chị, từng được YG sản xuất.

Lần trở lại này với "Sheesh" được kỳ vọng sẽ giúp BabyMonster gỡ gạc lại danh tiếng. Tuy nhiên, MV tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều.

"Sheesh" tiếp tục bị đánh giá là thiếu điểm nhấn, nhạt nhoà, với phần điệp khúc lặp đi lặp lại từ cảm thán "sheesh" gây nhàm chán. Nhiều người cho rằng việc lặp đi lặp lại từ này khiến ca khúc trở nên lỗi thời, kém hấp dẫn và kỳ quặc.

Phần rap của các rapper như Ahyeon, Ruka hay Asa tuy được đánh giá cao về kỹ năng nhưng lại bị chê bai về phần lời. Lời bài hát được cho là quá sến sẩm và "quảng cáo sai sự thật". Cụ thể, Ahyeon mở màn đoạn rap với câu: "Đây là một sự ban phước cho đôi tai của cưng đó". Nhiều người cho rằng so với những gì "Sheesh" có thì đây là một tuyên bố sai sự thật và nghe khá buồn cười.

Tính đến 17h ngày 1/4, "Sheesh" chưa thể lọt top 100 Melon và các bảng xếp hạng khác. Đây là thành tích rất ảm đạm với một nhóm nhạc đến từ công ty lớn lại mang danh "đàn em BlackPink" như BabyMonster.

So sánh với ILLIT, nhóm nhạc tân binh debut cùng thời điểm với ca khúc "Magnetic", có thể thấy sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường Kpop. ILLIT đang đạt thành tích tốt hơn hẳn BabyMonster trên các bảng xếp hạng. Họ hiện đứng hạng 4 trên Melon, hạng 6 trên Genie, hạng 1 trên Bugs. Đoạn điệp khúc bắt tai trong "Magnetic" bùng nổ trên mạng xã hội và tạo nên cơn bão cover. ILLIT cũng ghi nhận doanh số 380.000 bản album trong tuần đầu tiên phát hành. Họ là nhóm nhạc nữ Kpop có lượng tiêu thụ album đầu tay cao nhất trong tuần đầu tính tới 1/4.

Với việc liên tục thất bại, BabyMonster có nguy cơ rơi vào tình trạng như NMIXX của JYP Entertainment, chìm nghỉm so với các nhóm nhạc cùng thời.

Tình hình của YG Entertainment cũng đang trở nên u ám. Blackpink dự kiến tập trung cho hoạt động cá nhân nhiều hơn trong năm 2024. Các nhóm nhạc còn lại của YG như Treasure, Winner thời gian gần đây hoạt động không hiệu quả. Do đó, BabyMonster là niềm hy vọng hiếm hoi của công ty này về mảng âm nhạc ở hiện tại.

Tuy nhiên, với những thất bại liên tiếp, BabyMonster cần thay đổi mạnh mẽ về âm nhạc và hình ảnh nếu muốn trụ vững trong thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt. YG Entertainment cũng cần có chiến lược phát triển hiệu quả hơn để vực dậy công ty và đưa BabyMonster đến thành công.

Sự trở lại thất bại của BabyMonster với MV "Sheesh" là một hồi chuông cảnh tỉnh cho YG Entertainment. Công ty cần đầu tư nhiều hơn vào âm nhạc và hình ảnh của nhóm để giúp họ cạnh tranh trong thị trường Kpop khốc liệt. BabyMonster cũng cần nỗ lực hơn nữa để khẳng định tài năng và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.