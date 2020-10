Bác bỏ tin Quảng Nam vỡ đập, Đà Nẵng phải di dân trên diện rộng

Sáng sớm 11/10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.Đà Nẵng đã phát đi thông báo về việc một số trang thông tin, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc vỡ đập ở Quảng Nam khiến chính quyền TP.Đà Nẵng phải di dân trên diện rộng.

Theo đại diện Sở TT&TT TP.Đà Nẵng, sau khi xác minh, thông tin nêu trên là sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

"Sở TT&TT TP.Đà Nẵng đang phối hợp xử lý các thông tin sai sự thật. Kính mong người dân cẩn thận, thường xuyên theo dõi thông tin trên các nguồn chính thức, không chia sẻ các nguồn tin thiếu kiểm chứng", đại diện Sở TT&TT TP.Đà Nẵng khuyến cáo.

Thông tin Quảng Nam vỡ đập đang lan truyền trên mạng. Ảnh: Lam Hàn

Trong một thông tin mới liên quan đến diễn biến mưa bão, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ đã phát tin báo "Tin bão khẩn cấp" cơn bão số 6 vào 5h sáng nay.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 7, giật cấp 9; ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, từ 100-150mm.

Vào lúc 4 giờ sáng nay (11/10), vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đến 16 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Các thủy điện ở Quảng Nam đang điều tiết xả lũ, không có chuyện Quảng Nam bị vỡ đập.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 12/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam Lào.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ dự báo trong 24h tới, các tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, mưa rất to. Gió trên đất liền Bắc đến Đông Bắc cấp 4-5, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Ngoài ra, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, độ cao sóng 2-4m, biển động; từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, độ cao sóng 3-4m, biển động rất mạnh; vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, độ cao sóng 3.0-4.0m, biển động mạnh. Vùng ven biển Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng nước dâng từ 0.3-0.5m.