Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học khẩn cấp vì mưa lớn

Sáng 8/10, theo dự báo của cơ quan khí tượng, thủy văn, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia và các sông thuộc TP.Đà Nẵng đang lên. Mực nước lúc 7h ngày 8/10 trên một số sông như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9,02m (trên báo động 3: 0,02m); sông Cẩm Lệ tại Cẩm lệ là 1,27m (trên báo động 1: 0,27m).

Dự báo lũ trên các sông tại địa bàn TP.Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục lên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ và trường gió Đông, nên tại TP.Đà Nẵng từ hôm nay (8/10) đến hết ngày 10/10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang nghỉ học từ sáng nay (8/10); các trường trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ nghỉ học từ trưa 8/10.

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học trong những ngày tiếp theo. Rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống gãy đổ cây xanh trong trường học.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học khẩn cấp vì mưa to, gió lớn. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng còn yêu cầu, UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương triển khai ngay phương án sơ tán nhân dân (chú ý các khu dân cư ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét), lưu ý đảm bảo thực hiện nghiêm các nội dung biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Bên cạnh đó, cần tổ chức neo, đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản, nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè; có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản. Thành phố cấm nhân dân và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại trong những vùng trũng thấp và nước lũ; kiên quyết không cho người, phương tiện qua ngầm, cầu tràn; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối, nhất là khi có nước chảy xiết; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố triển khai phương án PCLB, TKCN, PCCC trên địa bàn; bố trí đủ lực lượng, phương tiện tại các khu vực, địa bàn xung yếu, trọng điểm, chủ động ứng phó với mưa lũ; phối hợp, hỗ trợ các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai công tác sơ tán nhân dân, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…