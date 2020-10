Bắc Giang: Ở đây có một nghề mới nghe nhiều người đã khiếp, nuôi ong kịch độc để lấy… thịt

Lưỡi dao trên tay Hòa vừa xắn vào tổ là cả ngàn con ong kịch độc bay túa ra, giương ngòi bổ nhào vào mặt, vào mắt tôi, xả ướt cả ống kính máy ảnh...

Chúng đập cánh dữ dội còn tôi thì nín thở bởi bộ đồ bảo hộ dù bao kín toàn thân nhưng chỗ mặt lại chỉ là một lớp lưới mỏng mảnh, nếu khẽ phập phồng cánh mũi là có thể chạm vào hàng chục mũi kim đang căng đầy nọc độc, đốt chết cả trâu mộng.

Nhưng đối với Dương Văn Hòa ở xóm Tân Thành, xã Tân Mộc (Lục Ngạn, Bắc Giang) - người đang sở hữu 200 đàn ong vò vẽ, ong đất, ong bầu treo thì đây là công việc hàng ngày.

Mặt chi chít vết đốt đến thối thịt để lại những lỗ sâu nho nhỏ, dấu tích của những tháng ngày chưa có bộ đồ bảo hộ, Hòa cười: “Bình thường thì chúng quen hơi, em có thể dùng tay trần chạm vào tổ hay để cho đậu trên tay được nhưng khi cắt tổ thì ong lại rất hung dữ, sẵn sàng tấn công”.

21 tuổi đời nhưng chàng trai này đã có tuổi nghề bắt các loại ong kịch độc 7 - 8 năm. Từ tháng 5, tháng 6, Hòa thường cùng anh họ là Dương Văn Díu lang thang khắp đồi, núi của hai huyện Lục Nam, Lục Ngạn để tìm tổ ong. Buổi sáng, dưới ánh mặt trời những cánh ong phản quang lấp lánh bắt mắt thợ săn. Họ còn phân biệt được rõ con nào ngậm miếng vỏ cây tha về làm tổ, con nào treo giọt nước tròn vo ngay dưới chân tha về để dự trữ.

Cứ theo hướng bay mà quan sát khi nào thấy “đường đi” có nhiều ong lên, ong xuống chính là nơi hang ổ. Có những tổ treo tít trên ngọn cây cao Hòa phải chặt cành làm thang tự chế, bám vào những cái mấu mà leo lên như khỉ, như vượn. Trước đây, dân làng chỉ lấy nhộng ong về để ăn nhưng dăm năm trước khi thương lái Trung Quốc bắt đầu thu mua thì giá cả cứ thế leo thang, có vụ lên tới 380.000 đồng/kg. Năm nay do dịch Covid-19, không xuất khẩu được nên giá nhộng ong tụt xuống còn chỉ 300.000 đồng/kg.

Có nhiều loại ong lấy thịt như vò vẽ, bầu đất, bầu treo trong đó nhộng to nhất phải kể đến ong đất, kế tiếp bầu treo, cuối cùng mới là vò vẽ nhưng năng suất nhất vẫn là vò vẽ bởi một vụ có thể 3 lần thu hoạch trong khi các loại kia chỉ cắt được 1 lần. Đầu hạ, tổ ong chỉ to như cái bát cơm nhưng sang thu đã to tròn như cái nón, cái thúng.