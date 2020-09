Bắc Kạn: Bắt tạm giam đối tượng nổ súng bắn bị thương 1 người

Cụ thể, hồi 1h10 ngày 27/9, tại quán Karaoke Duy Khôi (tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) đã xảy ra một vụ nổ súng, khiến một người bị thương.

Vết thương của Lý Văn Sự do Vũ Ngọc Dương gây nên. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thông tin ban đầu, nhóm của Lý Văn Sự (SN 1995), Lường Cao Kỳ (SN 1988, cùng trú tại tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã) và nhóm của Vũ Ngọc Dương (SN 1994, trú tại Nà Giảo, xã Yến Dương, hiện đang tạm trú tại tiểu khu 5, thị trấn Chợ Rã), Lương Văn Long (SN 1994, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Chợ Rã) xảy ra xô xát. Đối tượng Vũ Ngọc Dương đã sử dụng súng (chưa xác định loại súng) bắn Lý Văn Sự.



Hậu quả, Sự bị thương phần mềm ngoài da.

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Bể đã bắt tạm giam đối với đối tượng Vũ Ngọc Dương.

Nguồn tin từ Công an huyện Ba Bể cho biết, trước đó, đối tượng Vũ Ngọc Dương bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Bể khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Hủy hoại tài sản" và có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, cũng theo nguồn tin từ Công an huyện Ba Bể, quán Karaoke Duy Khôi mới hoàn thiện, chưa hoạt động đón khách và chưa hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.