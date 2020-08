Bắc Kạn: Một can phạm tiếp tục tự tử trong trại tạm giam

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin can phạm tự tử là Già Bá Mài, sinh năm 1992, trú tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Can phạm Già Bá Mài bị tạm giam tại buồng giam số 8, nhà B, Trại tạm giam Công an tỉnh cùng với 2 bị can thuộc 2 vụ án khác là: Đinh Thiện Yến và Triệu Quốc Đạt.

Nơi tiếp nhận can phạm Già Bá Mài sáng 18/8.

Khoảng 6h30 ngày 18/8, cán bộ quản giáo phát hiện Già Bá Mài tự tử bằng hình thức xé vỏ chăn được cấp, một đầu dây luồn lên ô thoáng gió đằng trước cửa buồng giam, buộc vào thanh đỡ tấm che ô thoáng cửa buồng giam, đầu dây còn lại tạo thành thòng lọng và đưa đầu vào tự tử.

"Ngay sau khi phát hiện, cán bộ Trại tạm giam đã tiến hành sơ cứu và đưa can phạm này đến Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h35 cùng ngày, can phạm đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn”, Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin.

Kíp trực sáng 18/8 tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cũng xác nhận, 7h sáng nay (18/8), khoa đã tiếp nhận một bệnh nhân có tên Già Bá Mài, do người của Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn đưa đến.



Bác sĩ Đinh Ngọc Đức cho biết bệnh nhân được phát hiện vào khoảng 6h30. Sau khi kiểm tra, đến 7h35, bác sĩ đã lập biên bản tình trạng bệnh nhân. Theo đó, bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn từ trước, có vết lằn ở cổ, thi thể bệnh nhân đã được chuyển đến nhà xác của bệnh viện.

Thi thể can phạm đã được chuyển qua nhà xác của Bệnh viên đa khoa Bắc Kạn.

Can phạm Già Bá Mài trước đó bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Công an Bắc Kạn bắt giữ ngày 19/12/2019, cùng hai đối tượng là Già Bá Xà, Va Thị Mỵ, khi đang vận chuyển 55 bánh heroin trên quốc lộ 3, đoạn qua địa phận tổ 3, phường Xuất Hóa, TP.Bắc Kạn.



Trước đó, ngày 1/8, tại trại tạm giam này cũng đã để xảy ra việc hai tử tù trong vụ vận chuyển 22 bánh heroin gồm: Lăng Văn Vân và Lương Văn Bằng (cùng SN 1988 và trú xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) tự tử. Đây là vụ thứ 3 đối tượng bị giam giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn tự tử chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.