Bạc Liêu: Cách ly nhóm người Trung Quốc và Việt Nam nhập cảnh trái phép

Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Phòng An ninh điều tra vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành làm việc với 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 23/7, nhóm người gồm: Liu Feng (SN 1986); Liu Wu (SN 1989); Dong Chao Jiang (SN 1984), cùng ngụ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc; Lò Thị Păn (SN 1997, ngụ xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu); Võ Thị Thanh Thúy (SN 1995, ngụ xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và Sơn Thị Hoàng Nhi (SN 1996, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) thuê xe ô tô di chuyển từ Tây Ninh đến Bạc Liêu để tham quan, du lịch và nghỉ ngơi tại một khách sạn trên địa bàn phường 1, TP.Bạc Liêu. Qua nắm tình hình, Công an TP.Bạc Liêu phối hợp với Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn mà nhóm người trên đang ở. 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam: Liu Feng, Liu Wu, Dong Chang Jiang (từ trái qua). Ảnh: Trọng Nguyễn. Làm việc với cơ quan Công an, cả 6 người đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, 3 trường hợp người Trung Quốc là Liu Feng, Liu Wu và Dong Chao Jiang khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, sau đó di chuyển đến các tỉnh Lai Châu, Tây Ninh và Bạc Liêu để tham quan, du lịch. Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến ngày càng phức tạp, Công an tỉnh Bạc Liêu đã đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu đưa 6 người trên đi cách ly tập trung theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý hành vi nhập cảnh trái phép đối với các trường hợp trên. Chúc Ly - Trọng Nguyễn Chia sẻ