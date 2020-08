TP.HCM: Phát hiện 2 đường dây đưa người nhập cảnh trái phép

Hàng triệu găng tay đã sử dụng được tái chế bị phát hiện.

Ông Ngô Minh Châu cho biết, TP.HCM hiện có 8 trường hợp dương tính Covid-19, sức khỏe của các bệnh nhân hiện ổn định.



Tính đến ngày 6/8, TP.HCM có có 44.226 người khai báo trở về từ Đà Nẵng (từ 1/7/2020), 31.366 người được lấy mẫu xét nghiệm, có 28.319 có kết quả âm tính, 6 trường hợp dương tính, còn lại đang chờ kết quả. "Dự kiến trong 3 ngày nữa, TP.HCM sẽ có kết quả xét nghiệm toàn bộ hơn 44.000 người về từ Đà Nẵng", ông Châu nói.

Về giám sát điều tra các ca tiếp xúc, có 871 người tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến ca nhiễm, tiếp cận 847 người và tổ chức cách ly tập trung 243 người.

Đặc biệt, trong công tác rà soát, phát hiện và giám sát người nhập cảnh, Công an TP.HCM phát hiện 123 người nhập cảnh trái phép, đã chuyển toàn bộ đến khu cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm đều âm tính. Công an thành phố đã phát hiện có 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, TP.HCM đã chỉ đạo cơ quan điều tra củng cố hồ sơ khởi tố bị can.

Qua kiểm tra, giám sát, Công an thành phố phát hiện 12 vụ vận chuyển, sản xuất khẩu trang, găng tay y tế không có hóa đơn chứng từ, thu giữ 22 thùng, 344.500 khẩu trang và hơn 2 triệu găng tay đã qua sử dụng được tái chế để bán ra thị trường.