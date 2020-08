Bạc Liêu: Lần đầu tiên ký kết đào tạo lớp đại học cho con, em của nông dân

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân (ND) tỉnh với Trường Đại học Bạc Liêu, qua công tác kết nối với Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Nông nghiệp - Thủy sản Bạc Liêu, mới đây, tại trường Đại học Bạc Liêu đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa 3 đơn vị.

Theo nội dung hợp tác, trong năm 2020, trường Đại học Bạc Liêu sẽ tổ chức 1 lớp đào tạo chuyên ngành Bảo vệ thực vật, với số lượng 30 sinh viên, đối tượng là con, em hội viên, ND. Đội ngũ sinh viên sẽ được hướng nghiệp từ năm đầu tiên và sau khi tốt nghiệp, sẽ được nhận vào làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Nông nghiệp - Thủy sản Bạc Liêu.

3 đơn vị thực hiện ký kết đào tạo lớp đại học cho con, em của nông dân. Ảnh: Ngô Minh.

Trường Đại học Bạc Liêu sẽ chịu trách nhiệm đào tạo Đại học chính quy, phía Công ty hỗ trợ toàn bộ học phí trong khóa học và cơ sở thực hành cho sinh viên (4 năm). Phía Hội ND tỉnh có trách nhiệm thông báo rộng rãi trong cán bộ, hội viên và lựa chọn con em ND đủ điều kiện tham gia lớp đào tạo, đồng thời hướng dẫn thành lập chi Hội ND trong trường theo tinh thần Điều lệ Hội ND đã quy định.

Đây là mô hình mới trong khâu kết nối giữa 3 Nhà (nhà nông, nhà trí thức và nhà doanh nghiệp) để hướng đến một thế hệ ND có đủ tri thức, làm chủ công nghệ sản xuất, bắt nhịp theo thời đại công nghệ 4.0, nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông sản hàng hóa, đáp ứng với nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, nhằm nâng cao thu nhập, giúp ND cải thiện nâng cao mức sống…

Ông Phạm Tuấn Tài cho biết, sẽ thành lập chi hội ND trong trường Đại học. Ảnh: Ngô MInh.

Ông Phạm Tuấn Tài – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bạc Liêu, thông tin: "Giữa 3 đơn vị đã ký kết phối hợp tổ chức 4 năm, mỗi năm sẽ mở một lớp với 30 sinh viên là con em hội viên, ND. Trong ký kết này, có điều kiện là các em sinh viên phải được đào tạo gắn với kiến thức thực tiễn trong sản xuất và kinh doanh. Chúng tôi mong muốn đào tạo một đội ngũ sinh viên có đầy đủ kiến thức, có thể giúp ích cho nhiều ND và sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên, giữa Hội ND, trường Đại học và doanh nghiệp thực hiện ký kết nội dung này".