Bắc Ninh: Đăng văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học lên Facebook để trêu bạn ngày Cá Tháng tư

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, cuối ngày 31/3/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phát hiện trên mạng xã hội Facebook đăng tải 1 văn bản giả mạo UBND tỉnh ban hành về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 gây hoang mang trong dư luận, nhất là đối với phụ huynh học sinh trên địa bàn.

Một học sinh ở thành phố Bắc Ninh đã cắt ghép, chỉnh sửa và đăng tải văn giả mạo của UBND tỉnh Bắc Ninh với nội dung sai sự thật lên nhóm chat Facebook message (nhóm kín). Ảnh: AT.

Trong ngày 1/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng xác minh làm rõ trường hợp đăng tải văn bản giả mạo UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học là một học sinh ở thành phố Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, học sinh này khai nhận: Chiều tối 31/3, vì muốn trêu đùa bạn bè nhân ngày Cá Tháng Tư (1/4/2021) nên học sinh này đã lên mạng tải văn bản số 314/UBND- FGVX ngày 31/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉnh sửa một số nội dung trong văn bản rồi gửi vào nhóm chat Facebook message của nhóm kín và đăng tải lên tài khoản Facebook ở chế độ riêng tư.

Tuy nhiên, hình ảnh văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học đã phát tán trên mạng xã hội với sự chia sẻ của nhiều học sinh gây hoang mang trong dư luận và phụ huynh học sinh. Sau khi được lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh giải thích, nhắc nhở, học sinh và gia đình đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái vi phạm quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc học sinh chỉnh sửa văn vản giả mạo UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân, nhất là những người sử dụng mạng xã hội cần tìm hiểu kỹ nguồn thông tin; không phát tán, lan truyền những thông tin không đúng gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 31/3, trên mạng xã hội đã lan truyền một văn bản hoả tốc được cho là của văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành do Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Văn Luật ký. Nội dung công văn ghi rõ tiếp tục cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1/4/2021 đến ngày 16/4/2021 để phòng, chống Covid-19.

Về thông tin này, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo về việc có sự giả mạo công văn của UBND tỉnh thông tin cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học kể từ ngày 1/4/2021 để phòng, chống Covid-19.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Giáo dục và đào tạo cùng các ngành, đơn vị liên quan thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh biết, để đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học theo đúng chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, giao cơ quan công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ tổ chức, cá nhân phát tán văn bản giả mạo nêu trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.