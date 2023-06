Bắc Ninh: Kéo lê nạn nhân tai nạn giao thông 10km, tài xế không biết có người mắc kẹt dưới gầm xe

Chiều 24/6, tại Bắc Ninh, một vụ tai nạn giao thông hi hữu đã xảy ra, một nam tài xế điều khiển xe ô tô con, loại 5 chỗ ngồi về đến sân Công ty TNHH Uil, tại KCN Quế Võ, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh mới phát hiện thi thể 1 nữ công nhân không còn nguyên vẹn mắc kẹt trong gầm xe.

Chiếc xe kéo nạn nhân bị tai nạn giao thông mắc kẹt dưới gầm xe gần 10km, khi về đến sân Công ty TNHH Uil, tại KCN Quế Võ, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh mới phát hiện ra thi thể 1 nữ công nhân. Ảnh chụp màn hình

Vụ việc đã được trình báo đến cơ quan công an địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, nữ công nhân trên SN 1998, quê Thái Nguyên, bị tai nạn giao thông tại Km 136, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng 10km. Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông chỉ còn duy nhất xe mô tô của nạn nhân bị đổ trên đường.

Tại hiện trường vụ việc, một cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là vụ việc phức tạp, có nhiều tình tiết đáng ngờ và khá hi hữu. Tuy nhiên do thời điểm trên có mưa to nên nhiều dấu vết tại hiện trường đã bị xóa, mất dấu vết gây khó khăn cho công tác điều tra, giải quyết.

Cơ quan công an đã mời tài xế này đến làm việc, người này khai thời điểm xảy ra vụ việc trên, bản thân không hề biết việc có nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ô tô của mình. Chỉ khi chiếc xe về đến Công ty TNHH UiL, trong KCN Quế Võ, đỗ lại trong sân mọi người mới tá hỏa phát hiện thi thể một nữ giới rời ra từ gầm xe ô tô.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nam tài xế điều khiển xe ô tô con không vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đang cùng Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp điều tra vụ nạn nhân bị xe ô tô con 5 chỗ ngồi kéo lê gần 10km trên địa bàn.