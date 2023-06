Bất an với hàng cột điện áp sát mép đường



Phóng viên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tại Nghệ An nhận được phản ánh của người dân ở xóm Thái Phúc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An về thực trạng mất an toàn giao thông tại tuyến đường liên xóm mới được mở rộng.

Tuyến đường qua xóm Thái Phúc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang được mở rộng, xây dựng hệ thống mương thoát nước, nhưng chủ đầu tư lại "quên" việc di dời đường điện. Ảnh: Thắng Tình

Anh Trần Hữu Hòa (SN 1979, trú tại xóm Thái Phúc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) có nhà ngay sát tuyến đường mới được mở rộng cho biết, "bây giờ những hàng cột điện này nằm sát bên mét đường, chỉ cần bất cẩn là có thể xảy ra tai nạn giao thông. Người dân chúng tôi rất lo lắng, nhiều lần đến UBND xã để hỏi, lãnh đạo địa phương cho biết sẽ di dời nhưng không nói rõ thời điểm nào. Cứ để thế này thì rất nguy hiểm".

Anh Trần Hữu Hòa đo khoảng cách từ một cột điện lớn tại ngã tư. Cột điện lớn nằm sát với mép đường rất nguy hiểm. Ảnh: Thắng Tình

Cũng theo anh Hòa, trước đó trên tuyến đường cũng có hàng cây rất mát, để mở rộng tuyến đường hàng cây đã bị chặt bỏ. Tuy nhiên, UBND xã lại không di dời hàng cột điện vào hành lang an toàn. Đặc biệt tại một số vị trí như góc cua, ngã tư, những cột điện lớn án ngự tại đây rất nguy hiểm.

Xong đường mới di dời cột điện

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường qua xóm Thái Phúc đang được thi công. Sau khi lòng đường được mở rộng, hàng chục cột điện lớn vẫn nằm sát với khu vực lòng đường. Không chỉ mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tại nạn giao thông, hàng cột điện còn gây mất mỹ quan trên tuyến đường mới được mở rộng.

Cột điện lớn nằm sát mép đường tại một ngã tư tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tại nạn giao thông. Ảnh: Thắng Tình

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lục – Chủ tịch UBND xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: Trước đây tuyến đường qua xóm Thái Phúc rất hẹp, hiện tại địa phương đầu tư nâng cấp, mở rộng ra 8m, đồng thời xây dựng mới hệ thống mương thoát nước. Toàn bộ dự án có tổng kinh phí khoảng 8,7 tỷ đồng. Thời điểm khảo sát, lập phương án đường điện không ảnh hưởng đến việc mở rộng đường. Vì thế, UBND xã Nghi Thái không lập dự toán kinh phí di dời đường điện vào dự án.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, địa phương sẽ phối hợp với ngành điện lực để di dời tuyến đường điện đảm bảo mỹ quan, an toàn. Ảnh: Thắng Tình

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Nghi Thái, địa phương cũng đã nhận được phản ánh của người dân về thực trạng trên. Hiện tại địa phương cũng đang có tờ trình để phối hợp với điện lực thị xã Cửa Lò - đơn vị quản lý tuyến đường điện - để có phương án di dời, chỉnh trang lại cho phù hợp. Tuy nhiên, phải đến khi tuyến đường được thi công xong thì mới thực hiện xây dựng bồn hoa, cây cảnh, chỉnh trang lại hệ thống điện, dây cáp viễn thông cho phù hợp.