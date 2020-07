Bắc Ninh: Nông dân yên tâm trồng măng tây, nuôi gà khi được Quỹ HTND "tiếp sức"

Hỗ trợ hội viên kịp thời

Lão nông Nguyễn Văn Vọng ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành là 1 trong những nông dân đầu tiên mạnh dạn đưa công nghệ cao áp dụng trong chăn nuôi. Dẫn chúng tôi đi một vòng trang trại, ông Vọng cho biết: "Năm 2010, tôi bắt đầu xây dựng trang trại 2ha, nuôi 20.000 gà đẻ siêu trứng.

Cán bộ Hội ND tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình chăn nuôi gà đẻ khép kín của nông dân Nguyễn Văn Vọng (bên phải) ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành. ảnh Thu Hà

Toàn bộ tường khu nuôi gà đẻ trứng trong trang trại được ông Vọng thiết kế hệ thống làm lạnh cùng với những chiếc quạt thông gió, giúp điều hòa nhiệt độ ổn định. Bên trong trại gà, ông Vọng đầu tư hệ thống máng nước tự động, khay để thức ăn… được sắp xếp hợp lý, phù hợp với từng ô ngăn cách nhằm tạo không gian thoải mái...

Ông Vọng cho biết: Doanh thu bình quân trang trại đạt 11 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, thời điểm này không có lãi, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, việc tiêu thụ trứng gặp khó khăn, giá trứng xuống thấp, có lúc chỉ còn 1.000 đồng/quả, trong khi giá thành sản xuất 1 quả trứng là 1.400 đồng.

"Đang lúc khó khăn, cần nguồn vốn để duy trì sản xuất, may mắn tôi được Hội ND tỉnh đầu tư cho vay 100 triệu đồng nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh. Có vốn tôi có điều kiện mua thêm thức ăn cho đàn gà, tiếp tục duy trì sản xuất sớm vượt qua khó khăn".



Với mô hình trồng măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP, anh Nguyễn Quốc Vượng ở thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du cũng là 1 trong những hộ sử dụng hiệu quả vốn vay Quỹ HTND. Năm 2019, anh được Hội ND đầu tư cho vay 100 triệu đồng từ Quỹ HTND mở rộng khu nhà màng lên 3,5ha; đầu tư nghiên cứu, thử nghiệm các cây giống và phương pháp trồng mới để đạt năng suất cao, chất lượng tốt, nhất là áp dụng phương pháp trồng trên diện tích nhỏ nhưng cho năng suất cao của người Nhật Bản. Hiện tại, bình quân 1ha măng tây tại trang trại gia đình anh Vượng cho sản lượng 60 - 70kg/ngày, giá bán ổn định tại các siêu thị và xuất khẩu sang thị trường Trung Đông khoảng 70.000 - 90.000 đồng/kg.

Quỹ HTND tăng trưởng tốt

Để tăng trưởng và nâng cao hiệu quả nguồn vốn thời gian tới (sau khi kết thúc đề án giai đoạn 2011-2020), Hội ND tỉnh tiếp tục đề xuất UBND tỉnh tăng cường nguồn vốn; đổi mới mô hình, đối tượng, địa bàn cho vay, vận động nguồn vốn Quỹ từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Ngoài ra, Hội ND tỉnh chú trọng phối hợp với các ngành hỗ trợ nông dân tiếp cận KHKT, công nghệ hiện đại; hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản cho nông dân, để Quỹ HTND là điểm tựa vững chắc của nhà nông.

Ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Hội ND tỉnh phân công cán bộ thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình dư luận xã hội; tình hình công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, dịch cúm gia cầm tại các địa phương; tình hình công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Từ đó, Hội kịp thời phản ánh với cấp uỷ, chính quyền các cấp những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; từng bước phối hợp tháo gỡ vướng mắc.

Theo đó, để hỗ trợ hội viên nông dân, 6 tháng đầu năm 2019, Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND, đạt 10,3 tỷ đồng (trong đó nguồn UBND tỉnh cấp 10 tỷ đồng). Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh là hơn 85 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn đang giải ngân cho 1.365 hộ nông dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Hội ND các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. 6 tháng đầu năm, Hội ND tỉnh đã mở 8 lớp dạy nghề cho 280 hội viên nông dân; tổ chức 20 buổi tập huấn cho 1.400 hội viên nông dân về phương pháp sử dụng phân bón hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội cũng tăng cường phối hợp uỷ thác với các ngân hàng (Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT, Sacombank) đầu tư vốn vay hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ tại các ngân hàng do Hội ND các cấp quản lý đạt hơn 724 tỷ đồng cho 23.530 hộ vay.

Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) toàn tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 85 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn này giải ngân cho 1.365 hộ nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 4.500 lao động.