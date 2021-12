Bắc Ninh: Xử lý 6 trường hợp gây rối, cản trở trái phép việc thi công Dự án KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh

Trong 2 ngày 29 và 30/11, Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Sắc, 57 tuổi và Nguyễn Thị Cánh, 53 tuổi, cùng ở thôn An Động, xã Lạc Vệ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; bắt giữ 4 đối tượng ở thôn An Động, xã Lạc Vệ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Đó là Nguyễn Thị Nội, 56 tuổi; Nguyễn Văn Tấn, 36 tuổi; Nguyễn Văn Khôi, 30 tuổi và Đoàn Văn Đồng, 50 tuổi.

Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiên Du kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi cản trở, chống đối quá khích của các đối tượng. Ảnh chụp màn hình.

Khu công nghiệp (KCN) Nam Sơn - Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) có quy mô hơn 300ha, phục vụ mục đích phát triển công nghiệp. Trong đó, phần diện tích của thôn Xuân Hội và An Động (xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du) hơn 47,7ha. Trong quá trình triển khai, mọi trình tự từ thông báo quyết định thu hồi, xác định nguồn gốc đất, cho đến đền bù giải phóng mặt bằng đã được thực hiện theo đúng luật định, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ.

Để đảm bảo tiến độ thi công của Dự án KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ thi công san lấp mặt bằng thực hiện dự án, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ thi công theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công, một số đối tượng đã có hành vi chống người thi hành công vụ. Do đó, Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi cản trở, chống đối quá khích của các đối tượng.



Theo đó, ngày 30/11, Công an huyện Tiên Du đã bắt giữ 4 đối tượng ở thôn An Động, xã Lạc Vệ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Đó là Nguyễn Thị Nội, 56 tuổi; Nguyễn Văn Tấn, 36 tuổi; Nguyễn Văn Khôi, 30 tuổi và Đoàn Văn Đồng, 50 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng 30/11, trong khi các lực lượng đang triển khai bảo vệ thi công Dự án KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, nhóm đối tượng này đã có hành vi gây rối, cản trở trái phép và chống người thi hành công vụ. Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Văn Khôi không có quyền lợi trong diện đền bù của Dự án nhưng vẫn tham gia chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng hiện đang bị Công an huyện Tiên Du tạm giữ đều nghe theo lời kích động, xúi giục nên dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Quá trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các đối tượng này đều đã nhận thức rõ hành vi sai trái của mình.

Trước đó, ngày 29/11, Công an huyện Tiên Du đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Sắc, 57 tuổi và Nguyễn Thị Cánh, 53 tuổi, cùng ở thôn An Động, xã Lạc Vệ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình điều tra, Công an huyện Tiên Du xác định Đoàn Thị Sắc và Nguyễn Thị Cánh là 2 đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, tích cực tuyên truyền, xúi giục, lôi kéo người dân thôn An Động vi phạm pháp luật. Đối với những đối tượng có hành vi vi phạm cố tình chống đối, Cơ quan Công an kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Dự án KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh là dự án đã được Thủ tướng Chính phú ký quyết định thành lập, trình tự các bước đã được thực hiện theo đúng luật định. Các kiến nghị của nhân dân đã được các cấp có thẩm quyền trả lời thỏa đáng, do đó mọi hành vi tập trung đông người, gây rối, cản trở trái phép việc thi công dự án sẽ bị xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tiến độ thi công thực hiện dự án, môi trường đầu tư và công tác phòng, chống dịch Covid-19.