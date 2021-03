Bác sĩ bị truy tố tội "hiếp dâm" lãnh 6 năm 8 tháng tù

Sáng 26/3, sau nhiều ngày nghị án vụ án bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983, ngụ tại khu tập thể Đống Đa, TP.Huế) bị tuy tố các tội danh "hiếp dâm", "cố ý gây thương tích" và "bắt giữ người trái pháp luật", HĐXX TAND TP.Huế đã tuyên án.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương bị phạt tổng cộng 6 năm 8 tháng tù. Ảnh: Trần Hòe

Theo đó, HĐXX TAND TP.Huế tuyên phạt bị cáo Phương 5 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", 1 năm 6 tháng tù về tội "hiếp dâm", 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội "giữ người trái pháp luật". Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 6 năm 8 tháng tù.

Trước đó, tại phiên xét xử trong 2 ngày 22 và 23/3, bị hại là chị D.T.T.T (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều dưỡng từng cùng công tác với Phương tại Bệnh viện Trung ương Huế) vắng mặt.

Cũng như phiên tòa lần trước, tại phiên tòa lần này, bị cáo Phương không nhận tội. Theo bị cáo, bị hại là người tự cởi áo sau khi vào phòng và nhiều lần yêu cầu bị cáo đến ngồi cạnh. Về lý do đánh bị hại, bị cáo trả lời là do bức xúc vì việc bị nói xấu trước đó. Bị cáo cho rằng việc đánh bị hại không nhằm để quan hệ tình dục.

Đại diện VKSND TP.Huế khẳng định bị cáo phạm các tội: "Cố ý gây thương tích", "hiếp dâm" và "bắt giữ người trái pháp luật". Đại diện VKSND TP.Huế đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 8 năm, 9 tháng đến 10 năm tù về 3 tội danh bị truy tố.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo không đồng tình với quan điểm của VKSND TP.Huế. Luật sư của bị cáo cho rằng vào ngày 1/12/2020, HĐXX đã yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhưng cơ quan điều tra chỉ trưng cầu file ghi âm, còn các yêu cầu khác của HĐXX chưa được thực hiện. Trên cơ sở đó, luật sư đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội và trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa.

Phiên tòa xét xử vụ án bác sĩ Lê Quang Huy Phương. Ảnh: Trần Hòe

Trước đó, vào ngày 1/12/2020, HĐXX TAND TP.Huế quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP.Huế để điều tra bổ sung vụ án. Nguyên nhân trả hồ sơ là vì thiếu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Phương mà không thể bổ sung tại phiên tòa được.

HĐXX yêu cầu giám định bổ sung đoạn ghi âm đã được giám định. Cụ thể, chuyển toàn bộ nội dung âm thanh của file âm thanh có thời lượng 1 giờ 13 phút 1 giây thành văn bản do nội dung giám định này chưa đầy đủ. HĐXX cũng yêu cầu giám định lại tỷ lệ thương tích của nạn nhân tại thời điểm bị thương tích do căn cứ để xác định tỷ lệ thương tích chưa rõ ràng; một số tài liệu do cơ quan điều tra thu thập gửi cơ quan giám định để làm căn cứ giám định là chưa đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu tiến hành thực nghiệm điều tra bằng cách dựng lại hiện trường, dựng lại hành vi, tình huống của bị cáo và bị hại từ khi bị hại đến phòng 203, tầng 2, dãy nhà B chung cư Đống Đa cho đến khi bị hại ra về; tiến hành đối chất giữa bị hại và bị cáo về những vấn đề còn mâu thuẫn trong lời khai.

Như tin đã đưa, chiều tối 25/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã tiến hành bắt giữ và khởi tố Lê Quang Huy Phương về các tội danh "hiếp dâm" và "cố ý gây thương tích".

Sau một thời gian điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố Phương thêm tội danh thứ 3 là "bắt giữ người trái pháp luật".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h30 ngày 17/9/2019, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị D.T.T.T mang một liều thuốc làm đẹp đến nhà B khu tập thể Đống Đa, TP.Huế cho Phương.

Khi chị T mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho chị T vào và sau đó chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã có hành vi dùng vũ lực, lời nói nhằm để hiếp dâm, đánh đập chị T gây nhiều thương tích. Sau một thời gian chống cự, chị T lợi dụng Phương mất cảnh giác đã mở cửa bỏ chạy. Sau đó, chị T được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu.