Bác sĩ đuổi theo xe máy chở bệnh nhi ngưng tim, ngưng thở, chớp thời điểm vàng cấp cứu thành công

Ngày 20/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, bác sĩ Phan Nhân Hậu, người trực tiếp đuổi theo chiếc xe máy để cứu trẻ 2 tuổi đã ngưng tim, ngưng thở xác nhận sự việc trên.



Cũng theo bác sĩ Hậu, sáng ngày 20/7, qua trao đổi với bác sĩ tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An nơi cháu bé đang được điều trị thì được biết, hiện các chỉ số của bệnh nhi ổn định. Cháu bé đang được điều trị tích cực.

Bác sĩ Phan Nhân Hậu - người đã đuổi theo chiếc xe máy để cứu trẻ 2 tuổi đã ngưng tim, ngưng thở. Ảnh: NVCC

Trước đó, vào ngày 19/7, Trạm Y tế xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi Tr.Tr.K (2 tuổi) trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhi đã ngưng tim, ngừng phổi. Sau 30 phút, bệnh nhi có mạch trở lại, được chuyển lên tuyến trên tiếp tục cấp cứu. Ca cấp cứu thuận lợi, có kết quả nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của bác sĩ Phan Nhân Hậu – Trưởng khoa Ngoại, gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương.

Bác sĩ Phan Nhân Hậu nhớ lại, vào khoảng 10h30' ngày 19/7, anh và người thân có việc đi qua địa bàn xã Ngọc Lâm. Khi ô tô của bác sĩ Hậu đang lưu thông trên đường, thì phát hiện 1 chiếc xe máy đi cùng chiều vụt lên trước với tốc độ khá nhanh. Xe do người đàn ông điều khiển, chở người phụ nữ bế 1 em nhỏ.

Bác sĩ Phan Nhân Hậu cùng đồng nghiệp tiến hành một ca phẫu thuật. Ảnh: NVCC

"Tôi thấy cháu bé nằm trên tay người phụ nữ đã tím tái, tay chân thõng xuống. Bằng kinh nghiệm và linh cảm nghề nghiệp, tôi nhận định cháu đang trong tình trạng nguy kịch nên tăng tốc đuổi theo chiếc xe máy vào Trạm Y tế xã Ngọc Lâm để hỗ trợ", bác sĩ Phan Nhân Hậu nhớ lại.

Tại Trạm Y tế xã Ngọc Lâm, theo đánh giá sơ bộ, cháu bé đã ngừng tuần hoàn, không đo được nhịp tim, nhịp phổi, đồng tử giãn tối đa... Người đưa cháu vào viện là hàng xóm, cho biết cháu bé bị đuối nước.

Bác sĩ Phan Nhân Hậu ngay lập tức phối hợp kíp trực gồm 1 bác sĩ trưởng trạm, 1 y sĩ và 1 điều dưỡng Trạm Y tế xã Ngọc Lâm thực hiện quy trình cấp cứu bệnh nhi ngừng tuần hoàn do đuối nước.

Bác sĩ Phan Nhân Hậu cho biết, ở trong hoàn cảnh của mình thì bất kỳ thầy thuốc nào cũng sẽ làm như vậy.

Cháu bé được khai thông đường thở, ép tim, hà hơi thổi ngạt, hút dịch, dùng thuốc vận mạch... Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, kíp cấp cứu quyết định tiêm thẳng thuốc vận mạch vào tim của cháu bé.

Sau 30 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhi có nhịp tim, nhịp thở lại, đủ điều kiện để chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thanh Chương cách đó gần 20km. Hai cán bộ Trạm Y tế trực tiếp đưa bệnh nhi chuyển tuyến.

Ngày 20/7, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, hiện tại đơn vị đang tích cực điều trị cho bệnh nhi được chuyển tuyến từ bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương. Bệnh nhi đang được thở máy, an thần, hạ thân nhiệt chỉ huy tại khoa hồi sức tích cực, chống độc bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Bệnh nhi đang đang trong tình trạng khá nặng, tiếp tục theo dõi các tổn thương về não bộ.