Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Hội Nông dân Nghệ An "bắt tay" tiếp sức nông dân

Ngày 12/7, tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhằm tăng cường và đẩy mạnh thông tin, truyền thông các hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023- 2028).



Ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự, đồng chủ trì Hội nghị ký kết có nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và ông Nguyễn Quang Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Hội nghị còn có sự tham dự của các Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, Trưởng Văn phòng khu vực Bắc Miền Trung của báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.

Toàn cảnh Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.



Về phía tỉnh Nghệ An có ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An và đông đảo phóng viên báo đài.



Phát biểu tại Hội nghị, nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt vui mừng cho biết: "Địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.172 tổ hội nông dân nghề nghiệp; 69 chi hội nông dân nghề nghiệp và 490.000 hội viên nông dân. Chúng tôi hy vọng, trước mắt, chương trình hợp tác ký kết của Báo Nông thôn Ngày nay và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ phát hành báo điện tử Dân Việt tới 5.000 cán bộ Hội và khoảng 100.000 hội viên, nông dân tỉnh Nghệ An cài "App Báo Dân Việt" và thường xuyên đọc Báo điện tử Dân Việt.



Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt Nguyễn Văn Hoài phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động kết nối giữa hội với hội viên, nông dân thông qua internet, mạng xã hội; xây dựng, phát triển các nhóm hội viên nòng cốt, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cung cấp thông tin chính thống, định hướng cho hội viên, nông dân; hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và liên kết sản xuất.

Phát biểu tại Hội nghị ký kết, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: "Nội dung trọng tâm thời gian tới là tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt trong công tác tuyên truyền của Hội, coi đây là tài liệu bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội và là tài liệu chính phục vụ sinh hoạt chi hội, tổ hội nông dân.

Nhà báo Trần Ngọc Thọ - Trưởng Văn phòng báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt giới thiệu qua quá trình 40 năm hình thành và phát triển của báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt. Ảnh: H.Th

Mục tiêu phấn đấu từ tháng 1/2025 trở đi, 100% cán bộ, trên 20% hội viên nông dân tỉnh Nghệ An thường xuyên đọc Báo điện tử Dân Việt. Đến hết tháng 10/2024, có 100% cán bộ và ít nhất 15% hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An cài đặt "App Báo Dân Việt".

Phối hợp tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trình bày dự thảo chương trình phối hợp giữa Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: H.Th

Tập trung tuyên truyền việc xây dựng, triển khai các chương trình đề án thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 69/2024/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội; giới thiệu các mô hình, điển hình phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào khởi nghiệp sáng tạo của nông dân Nghệ An; quảng bá hình ảnh tiềm năng, lợi thế nông nghiệp, nông thôn, nông sản tiêu biểu Nghệ An trên Báo Nông thôn Ngày nay/ điện tử Dân Việt.

Nhà báo Lê Ngọc Hân - Trưởng ban Hội và Tam nông đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo phối hợp giữa hai đơn vị.

Phối hợp tuyên truyền, quảng bá rộng rãi, kịp thời các hoạt động tuyên dương điển hình xuất sắc trong phong trào nông dân, các hoạt động lớn do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức như: Tuyên dương nông dân Nghệ An xuất sắc (5 năm 2 lần); Tuyên dương chi hội trưởng xuất sắc (5 năm 2 lần); "Chợ phiên OCOP Nghệ An" (1năm 1 lần); Giải bóng chuyền nông dân Nghệ An cúp "Bông lúa vàng" (3 năm 1 lần)…

Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Hội Nông dân Nghệ An.

Cũng tại Hội nghị, Báo điện tử Dân Việt đã tổ chức giới thiệu về ứng dụng đọc báo điện tử Dân Việt "App Báo Dân Việt" trên thiết bị di động với nhiều tiện ích. Đây cũng là công cụ để đo đếm việc tiếp cận, truy cập thông tin hàng ngày của cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Nghệ An.

Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt Nguyễn Văn Hoài trao 20 phần quà tới con em, hộ gia đình hội viên, nông dân nghèo qua Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Cũng tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt Nguyễn Văn Hoài đã trao 20 phần quà cho con em, hội viên nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đón nhận những phần quà này, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết sẽ chuyển tận tay tới các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học cơ sở Phan Thái Ất, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Được biết, tại Nghệ An, thời gian qua, Báo NTNN/Dân Việt còn triển khai nhiều hoạt động xã hội, từ thiện cộng đồng. Cụ thể, năm 2023, hoàn thành xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình nông dân nghèo khó tại Nghệ An; hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng điểm trường mơ ước Tam Quang 1, điểm trường mơ ước Yên Thắng; trao hàng nghìn suất quà Tết tới người dân.