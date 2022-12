Chuyện trong phòng khám sản: Bác sĩ giật mình khi người phụ nữ tiết lộ số lần nạo phá thai

Bác sĩ hoảng khi bệnh nhân nữ tiết lộ nạo phá thai nhiều lần

Ngày 7/12, trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, những năm gần đây, tình trạng nạo phá thai vẫn đang là vẫn đề nhức nhối trong xã hội. Có không ít bạn trẻ vĩnh viễn mất thiên chức làm mẹ ở tuổi đôi mươi vì nạo phá thai.

Theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15 – 19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên.

Bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Khải Phong

Đáng chú ý, tỷ lệ phá thai trên 12 tuần tuổi chiếm tới gần 80%. Trong khi đó, 20-30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60-70% là sinh viên, học sinh. Có không ít những cô gái tuổi 20 tự vứt bỏ thiên chức làm mẹ, có người đã vĩnh viễn không thể có con được nữa…

"Tôi nhớ có trường hợp người phụ nữ trung niên đến khám phụ khoa thông thường. Khi siêu âm tôi hỏi chị đã phá thai bao nhiêu lần? Sau một hồi lưỡng lự chị ấy rụt rè nói tổng cộng đã phá thai tới 18 lần. Nghe xong tôi thực sự sốc và vô cùng bất ngờ. Còn trường hợp nạo phá thai trên dưới 10 lần ở Việt Nam không ít. Nhiều người vẫn quan niệm phá thai như tránh thai. Tức không dùng biện pháp tránh thai mà cứ có thai lại đi nạo phá. Như vậy rất hại cho sức khoẻ cũng như tâm lý, thể chất", bác sĩ Thành chia sẻ.

Đặc điểm chung của những trường hợp này, theo bác sĩ Thành, là những người phụ nữ bắt đầu làm chuyện ấy ở độ tuổi khá trẻ. Thiếu kiến thức, non nớt, những bạn trẻ này thường xuyên có quan hệ tình dục không an toàn, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn nên buộc phải nạo phá thai.

Hình ảnh một thai nhi bị chối bỏ sự sống. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi hiện đang điều trị hiếm muộn cho một bạn nữ lấy chồng 3 năm chưa có con. Trước trẻ bạn ấy có bỏ thai 1,2 lần, sau khi hút xong kinh nguyệt vẫn thấy bình thường, ít hơn trước một ít. Sau khi kết hôn bạn ấy nghĩ không vấn đề gì, tuy nhiên lấy nhau đã lâu không có con đi khám mới thấy buồng tử cung bị dính hoàn toàn. Buồng tử cung chính là nơi thai nơi thai nhi làm tổ 9 tháng 10 ngày.

Tử cung có chức năng quan trọng nhất đó là phải giãn nở được. Bình thường tử cung to bằng quả quýt nhưng khi phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày phải to bằng quả dưa hấu. Nếu tử cung bị dính lại với nhau sẽ khiến không thể giãn nở gây ra 2 vấn đề đó là không mang thai được hoặc nếu có thai rất nhiều trường hợp sảy thai hoặc đẻ non", bác sĩ Thành phân tích.

Không được xem nạo phá thai là biện pháp tránh thai

Lý giải sâu hơn về tác hại của việc nạo phá thai đến thiên chức của người phụ nữ, theo vị bác sĩ Thành, niêm mạc tử cung có thể ví như một "lớp đất" màu mỡ để nuôi dưỡng và cho thai nhi làm tổ. Thế nhưng mỗi lần nạo phá thai, chúng ta lại nạo đi lớp đất màu mỡ này và trơ lại toàn "sỏi đá" khiến thai rất khó làm tổ và dễ sảy thai.

Những tác hại khôn lường của nạo phá thai. Ảnh minh hoạ

"Nhiều người nạo phá thai xong khám vô sinh các bác sĩ khám chẩn đoán niêm mạc tử cung mặt hay chính là "lớp đất phù sa" mòn. Chưa kể trường hợp hút thai mạnh, thô bạo gây ra tổn thương niêm mạc tử cung. Hành động này làm cho tổn thương tạo sẹo gây dính mặt tử cung lại với nhau dẫn đến tử cung không đủ diện tích, thể tích để mang thai", bác sĩ Thành nói.

Bác sĩ Thành kể, có những bạn trẻ 15-16 tuổi đã nạo phá thai, bẵng đi cứ nghĩ mọi chuyện suôn sẻ không vấn đề gì, đi học hành, công việc thành công đến khi lập gia đình gặp vô sinh hiếm muộn mới ngã ngửa. Có không ít cô gái phải trả lại những hành động trẻ dại.

"Phải nói rõ rằng phá thai càng to càng nguy hiểm, phá thai càng nhiều lần càng tổn thương phức tạp. Biểu hiện của nó rất thầm kín. Mọi người chỉ nghĩ tai biến của nạo phá thai ngay thời điểm đó, rất nhiều chị em 5,10 năm sau không biết gì cả. Cuối cùng xử trí tổn thương buồng tử cung rất khó khăn và vô cùng phức tạp, rất nhiều bệnh nhân phải phẫu thuật, đưa camera vào để cắt hết dải dính đó. Tuy nhiên dải dính cắt xong việc tái dính lại lên đến 30-40%, chưa kể có trường hợp càng phẫu thuật càng dính nhiều hơn", bác sĩ Thành lý giải.

Bác sĩ cho rằng, phẫu thuật gần như chỉ cải thiện về mặt diện tích và thể tích chứ không thể tạo hình, bồi bổ được "chất đất" độ dày của niêm mạc của bệnh nhân. Có những bệnh nhân phải chấp nhận việc phải đi xin con hoặc nhờ mang thai hộ mới có thể làm mẹ được.

"Hiện nay, tình trạng vô sinh do tổn thương buồng tử cung do nạo phá thai rất hay gặp. Vô sinh do buồng tử cung được xem điều trị khó nhất hiện nay. Khó bởi công nghệ cao nhất của hiếm muộn như thụ tinh ống nghiệm cuối cùng chuyển phôi vào chính tử cung của mẹ để mang thai.

Khi có tổn thương dính buồng tử cung nhiều người hỏi tôi cấy có được không? Tuy nhiên tỉ lệ đậu thai rất thấp. Do đó với các buồng tử cung việc giữ gìn nạo phá thai vô cùng quan trọng. Như với chúng tôi là bác sĩ khoa sản luôn cố gắng càng ít can thiệp vào cổ tử cung càng tốt, dùng các trường hợp phá thai bằng thuốc ít hạn chế nguy hiểm tổn thương cho buồng tử cung", bác sĩ Thành nêu rõ.

Trước tình trạng nạo phá thai nhức nhối như hiện nay, bác sĩ cảnh báo mọi người phải phòng hơn chống, không được xem phá thai là biện pháp tránh thai. Thứ 2, các bạn trẻ nếu hiếm muộn, xảy thai hay gặp bất cứ vấn đề gì về sinh sản cần được các y bác sĩ tư vấn, điều trị sớm.