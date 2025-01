Bác sĩ nghi hiếp dâm nữ bệnh nhân ở Đồng Nai bị tạm giữ

Ngày 9/1, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ bác sĩ N.V.C, người đang công tác tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện Định Quán để điều tra về hành vi hiếp dâm.



Bác sĩ nghi hiếp dâm nữ bệnh nhân bị tạm giữ

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/12/2024, chị H. (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đến Công an huyện Định Quán trình báo về việc bị bác sĩ C. hiếp dâm tại phòng khám riêng ở nhà bác sĩ.

Chia sẻ với báo chí, chị H. cho biết, chiều 29/12, chị đến phòng khám riêng của bác sĩ C. để khám bệnh. Trong lúc khám cho chị H., bác sĩ này đã có hành vi khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm với nữ bệnh nhân.

Sau khi thực hiện hành vi xong, bác sĩ C. mới để chị H. về nhà. Nữ bệnh nhân đã đến Công an huyện Định Quán trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Định Quán đã mời bác sĩ C. làm việc. Bước đầu, bác sĩ C. đã thừa nhận hành vi của mình.