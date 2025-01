CSGT tỉnh Đắk Lắk xử lý hơn 82.000 trường hợp vi phạm, thu hơn 112 tỷ đồng, làm việc xuyên đêm, xuyên Tết

Chiều 9/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của lực lượng CSGT năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, trong năm 2024, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện lập biên bản 82.486 trường hợp vi phạm (tăng 30.258 trường hợp so với so với năm 2023), xử phạt 57.531 trường hợp, nộp kho bạc hơn 112 tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác của lực lượng CSGT năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.

Đồng thời, tạm giữ 25.801 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 10.668 trường hợp. Trong đó, phát hiện, lập biên bản 17.759 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 4.149 trường hợp so với cùng kỳ), 158 trường vi phạm về ma túy, 1.528 trường hợp vi phạm vi phạm tải trọng, quá kích thước.

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera giám sát vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện, gửi 5.890 thông báo vi phạm, xử phạt 1.887 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng. Trong đó, lập biên bản 9.293 trường hợp học sinh, trong lứa tuổi học sinh vi phạm.

Cùng với đó, lực lượng CSGT đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết 118 vụ tai nạn giao thông theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Qua đó, làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tai nạn giao thông để triển khai các giải pháp phòng ngừa.

Khảo sát, phát hiện và triển khai các biện pháp nhằm xóa 2 điểm đen, 9 điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông, nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng Qua các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đã phát hiện, bàn giao cho cơ quan thẩm quyền điều tra, xử lý 89 vụ việc vi phạm pháp luật, 63 đối tượng, tạm giữ 80 phương tiện cùng nhiều tang vật.

Đáng chú ý, Phòng CSGT phát hiện 1 đối tượng vận chuyển 13,6kg hêrôin, 29kg ma túy đá, 5.600 viên hồng phiến... bàn giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra...

Cũng trong năm 2024, Phòng CSGT đã triển khai thí điểm mô hình quản lý lưu trú trên xe khách đường dài. Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công toàn trình đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước đủ điều kiện. Đăng ký xe trên cổng dịch vụ công 130.430 trường hợp.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân là yếu tố quan trọng để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh muốn giảm tai nạn giao thông thì một yếu tố rất quan trọng là công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng, năng lực của CSGT về công tác nghiệp vụ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị lực lượng CSGT phải nắm chắc tình hình địa bàn của mình để kịp thời phát hiện, nhanh chóng đề xuất xử lý các điểm nóng, điểm đen về tai nạn giao thông.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn – Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Theo Thượng tá Bùi Trọng Tuấn – Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Đắk Lắk), để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, lực lượng CSGT thường xuyên triển khai trực chiến 100% quân số trên tinh thần làm việc "xuyên đêm, xuyên Tết, xuyên lễ và không có ngày nghỉ", qua đó, đã phát hiện lập biên bản 82.486 trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, công tác quản lý đăng ký phương tiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận (là đơn vị có số lượng hồ sơ toàn trình đứng thứ 3 toàn quốc được Bộ Công an tặng bằng khen).